Usa líder de MC en Nuevo León megarred facturera

El emecista Glen Villarreal se jacta de pertenecer a una corriente política fresca y alejada de la corrupción de los “partidos de siempre”.

Pero el Secretario General de Movimiento Ciudadano (MC) en Nuevo León y ex titular de Comunicación del Estado, incurre en las mismas prácticas que critica, como echar mano de una megarred de factureras para sus negocios.

TE PUEDE INTERESAR: Xóchitl en ‘aprietos’: AMLO cambia de estrategia para desmontarla rumbo al 2024: Krauze

Por medio de la empresa BMDI, que creó en 2017, Villarreal ha tenido operaciones por más de 25 millones de pesos, ya sea como cliente o como proveedor, con 17 compañías de la red.

Todas estas empresas están relacionadas entre sí y, a su vez, ligadas con casi un centenar de compañías más.

También entre sus supuestos socios hay personas que viven en sectores modestos, que ni siquiera saben que sus nombres fueron utilizados para crear negocios.

La telaraña completa se integra por 107 sociedades de reciente creación -todas vinculadas por medio de sus socios, apoderados y representantes-, de las que 88 fueron constituidas en Coahuila, pero con domicilio en Nuevo León.

Como sucede con las redes factureras, unas 40 de estas firmas fueron disueltas y liquidadas dentro de sus primeros tres años de existencia.

Muchas de estas compañías fueron formadas los mismos días y ante los mismos fedatarios, algunos polémicos, como el Notario Público 76 de Saltillo, Carlos Eduardo Elizondo, que dio fe de la creación de 20 empresas de esta red.

Contra este Notario había denuncias por fraude y otros delitos, por lo que en febrero del 2020 perdió su patente. Hacen accionista a un cuidacoches José Domínguez tiene años sin un empleo formal y subsiste de su modesto ingreso como cuidacoches en el mercado sobre ruedas que se pone los martes a unos metros de su casa.

Sin embargo, “Cacho”, como es conocido entre los comerciantes y los clientes del mercado, aparece también como accionista en Gropek, empresa de corta duración constituida en Saltillo, pero con domicilio fiscal en la Colonia Bosque del Valle, en San Pedro, NL.

Gropek forma parte de una red de más de 100 empresas con características de factureras, de las cuales al menos 17 tuvieron operaciones con BMDI, compañía creada en el 2017 por Glen Villarreal Zambrano.

Domínguez, quien alguna vez pisó el Cereso Varonil de Saltillo acusado de violencia familiar y que vive solo en una casa modesta de la Colonia Miguel Hidalgo, en Saltillo, nunca había escuchado sobre esas empresas ni sobre Villarreal, ex titular de Comunicación de la Administración emecista de Samuel García.

De acuerdo con el SAT, Gropek fue proveedora de BMDI, pero Domínguez aseguró ser ajeno a esas operaciones y dijo que él sólo trabaja en el mercado.

“Yo trabajo nomás los martes, les ayudo a subir las cosas, les cuido los muebles (los vehículos), que no les roben nada”, explicó el hombre que hace 20 años trabajaba en la construcción.

“(Los comerciantes) me dan la merma”, contó, “el de los quesos me da un quesito y me paga ahí 50 pesos y, por ejemplo, la de los pasteles, ahorita, como casi no le ayudé, pues me da 20 pesos, pero siempre me trae medicamento. Ahorita me trajo mandado, me trajo aceite”.

Por medio de uno de sus apoderados, Gropek está relacionada con otras compañías, entre ellas Romrex, que también fue proveedora de BMDI.

En Romrex aparece como accionista Manuel Reyna, quien también dijo no saber por qué se usó su nombre para constituir una empresa.

Aseguró que desde hace 22 años es operario en una planta automotriz.

“No, oiga, eso no es mío, bueno fuera”, respondió sorprendido cuando se le abordó en su domicilio, en la Colonia La Rosa, en Saltillo.

Las empresas donde figuran Domínguez y Reyna comparten apoderados con Vozle, otra proveedora de BMDI, donde aparece como socio Vicente Ovalle.

Al ser buscado en su casa, un hijo del supuesto accionista señaló que su padre no es empresario y que en realidad es empleado de una fábrica.

Ésa es la misma situación de Fidencio García, incluido como socio de Pawel, otra de las compañías que expidió facturas a nombre de la empresa de Villarreal.

En su domicilio, una hijastra de García señaló que su familiar se dedica a la albañilería y nunca ha tenido ninguna empresa.

Gropek, Vozle, Romrex y Pawel están conectadas con decenas de empresas más creadas en Saltillo y con al menos otras 17 creadas en Monterrey, entre ellas Sofmu, que también tuvo operaciones con BMDI.

En Sofmu se usó el nombre de Ángel Ricardo García Tijerina, que el 18 de mayo fue atacado a balazos y que, en su intento por salvarse, se cubrió con un niño de 14 años, quien también murió. García aparece como socio de otras compañías.

Los datos del SAT indican que BMDI tuvo operaciones con Arik Publicidad y Mercadotecnia, por 3.9 millones de pesos; Pawel, por 3.1 millones; Furaga, por 3.1 millones; Aitver, por 2.8 millones; Yerur, por 2.4 millones; AD Tecnologías de la Información, por 2.3 millones, y Sofmu, por 2.3 millones.

Además figuran Comercializadora Muniv, con 2 millones de pesos; Logística y Servicios Baiza, con 1.4 millones, y Romrex, Anathen, Grezal, MBFIX, Melorc, Onsten, Vozle y Gropek, con cifras que van desde los 81 mil 300 a los 491 mil pesos.

De todas estas 17 empresas, 10 ya no existen, como Furaga, Pawel, Ad Tecnologías y Comercializadora Muniv.