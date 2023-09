¡Uy, quieto!: Familia ‘comparte taco’ con oso en Chipinque, Nuevo León (VIDEO)

El video muestra a un oso negro arriba de una mesa de madera comiendo mientras que una madre y su hijo permanecen inmóviles frente a él.

FAMILIA CREÓ PLAN DE SEGURIDAD PREVIO AL ENCUENTRO CON EL OSO

Angela explicó que previo a llegar a Chipinque, ella y sus familiares acordaron seguir un plan de emergencia si se llegaban a topar con un oso.

“Antes de llegar le platicamos a Sílvia y Santiago que esto podía pasar y creamos un plan por si sucedía, lo seguimos al pie de la letra y no nos pasó nada más que (el oso) se comió todo el banquete”, explicó.

“El plan fue sencillo, era cubrir la carita de Santiago y no movernos. Yo me moví sigilosa para salirme de la mesa y ahí empecé a grabar, eso me permitió agarrar un plato que tenía una enchilada, ponérselo en el hocico para que lo oliera y tirarlo lo más lejitos, fue la manera en la que se bajó de la mesa y lentito nos fuimos pa’l baño. Después regresamos por la basura y nos fuimos al coche entre riendo y llorando, por lo que acabábamos de vivir”, detalló.