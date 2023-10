Va la 4T al rescate del ‘damnificado AMLO’ frente al devastador costo político de minimizar a ‘Otis’

CDMX.- La prioridad del gobierno de la cuarta transformación (4T), tras el paso del devastador paso de “Otis” en la costa de Guerrero, no es rescatar a los damnificados, sino salvar al presidente Andrés Manuel López Obrador del costo político de haber minimizado a un huracán categoría 5, asevera hoy Carlos Loret de Mola en Historias de Reportero.

De acuerdo con el periodista, se ha echado a andar un “operativo” de rescate, pero para el mandatario, con ayuda de “medios de comunicación afines al gobierno, periodistas funcionales al régimen y los intelectuales a sueldo”.

“Para ellos y para el gobierno, la prioridad no es el rescate de los damnificados. La prioridad es lavarle la cara al señor Presidente porque no actuó a tiempo, no avisó del huracán a los pobladores de Guerrero”, refiere.

El objetivo de estos “propagandista”, añade, es tratar de “justificar que el Presidente no avisó a su pueblo de lo que venía, echando mano de un viejo recurso: no podía saberse”.

Sin embargo, para Loret de Mola “los datos duros los exhiben: sí podía saberse”, porque el Servicio Meteorológico Nacional avisó 24 horas antes del impacto de “Otis” que se convertiría en huracán, y “el Presidente siguió sin decir nada por horas”.

“AMLO queda más exhibido si vemos las alertas del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos: desde un día antes, el lunes a la 3:48 p.m., se lanzó una alerta temprana de que ‘Otis’ podía ser huracán... El primer tuit de AMLO se publicó cinco horas después”, asevera el periodista.

Loret de Mola, quien ha sido criticado por el mandatario por la cobertura que ha hecho de la devastación en la costa guerrerense, reconoce en su columna que nadie podría salvarse de los brutales daños de un huracán de la magnitud de Otis.

Sin embargo, advierte que lo ocurrido en Guerrero fue una negligencia por parte del Presidente, porque “tuvo información y elementos para advertirlo, y no hizo nada”, y ahora “están tratando de tapar el gobierno y sus voceros”.

“Lo que hace un gobierno antes y después del huracán es clave para mitigar el sufrimiento de la población. El gobierno de López Obrador otra vez minimizó el peligro, no avisó a la población y está respondiendo muy tarde ante la magnitud de la tragedia”.