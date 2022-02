LIMA, PER.- El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia e hizo un llamado al ministerio del Interior a sacar a los militares a las calles, dos semanas después de que el país declarara en estado de emergencia a Lima y el Callao.

“Pido al señor ministro del Interior que coordinemos con el Ministerio de Defensa no solamente para tener a la Policía, porque no todo es responsabilidad de la Policía. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta”, declaró el mandatario.

Durante la presentación de los resultados de un megaoperativo ejecutado en el distrito limeño de El Agustino, Castillo aseguró el lunes que la Policía Nacional “sí tiene la capacidad de resguardar la seguridad ciudadana”, pero insistió en la necesidad de reforzar la lucha contra este flagelo con los recursos de las Fuerzas Armadas.

La medida, que regirá por 45 días desde el 2 de febrero, implica que la Policía Nacional mantiene en todo momento el control del orden interno, pudiendo solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de frenar el incremento de crímenes y actos delictivos en estas regiones del país.

Por otra parte, Castillo declaró que pedirá la condena de cadena perpetua para él mismo si se demuestra que ha cometido algún acto de corrupción durante su mandato.