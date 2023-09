Vamos contra el dinosaurio en 2024, afirma Alfonso Durazo

CDMX.- Alfonso Durazo, Presidente del Consejo Nacional de Morena, afirmó que esta fuerza política está lista para enfrentar al “dinosaurio” en 2024, haciendo referencia al Frente Amplio por México.

Durante la tercera sesión del Consejo Nacional del partido afirmó que no temen enfrentar el próximo año a la abanderada del bloque opositor, Xóchitl Gálvez, a quien se refirió como “un personaje Fake”.

“El pueblo sabe que la Presidencia de la República no es ya más ni para principiantes, ni para aprendices, en junio estaremos frente a frente con ese dinosaurio, no nos arredra el desafío que hoy nos presenta el conservadurismo, vamos a derrotarlo en unidad, vamos contra esa élite conservadora, desconectada de las necesidades y aspiraciones del ciudadano común, vamos contra esa élite que pretende representar y gobernar a un pueblo que no conoce ni entiende”, manifestó.

Sobre el proceso de encuesta señaló que el resultado de este ejercicio es definitivo y fortalece al movimiento al ser un proceso limpio democrático transparente.

Durazo aseguró que el Frente Amplio por México intentó imitar “pero la naturaleza antidemocrática de quiénes están ahí, los llevó a traicionar sus propias reglas y reducirse a un rosario de simulaciones, engaños, mutuos y declinaciones obligadas”.