Sugieren que sea Ricardo Monreal el ‘candidato de unidad’ en la CDMX

El legislador pidió en el video a la militancia y dirigencia de Morena darle una oportunidad a Ricardo Monreal para que sea el abanderado en la candidatura para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Esta elección de la Ciudad de México no va a estar nada fácil, va a ser muy competitiva y va a ser muy difícil. No cantemos victoria, me parece que si vamos construyendo el consenso va a salir en la Ciudad de México todo muy bien”, expresó.

“Me parece que Ricardo Monreal, quien es un hombre de palabra, merece esa oportunidad. Me parece que es momento de la generosidad en la victoria y también de que sumemos el compañerismo a esta decisión”, enfatizó.

Quienes se perfilan para buscar la candidatura son el senador con licencia, Ricardo Monreal; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada; y Omar García Harfuch, quien renunció a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, este último con más fuerza.