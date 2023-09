‘Vamos por la candidatura a la presidencia’: Marcelo Ebrard niega interés en ser Senador

Marcelo Ebrard Casaubón advirtió que él busca ser el candidato presidencial y no un senador o diputado, por lo que exigió nuevamente a Morena responder la impugnación sobre el proceso interno donde hubo ‘irregularidades’.

“A Andrés Manuel le decían berrinchudo. Vamos por la candidatura a la presidencia. No estoy buscando ser senador ni ser diputado”, señaló.

“Morena tiene que responder y corregir, que no nos hablen de unidad a toda costa, es lo que se usaba en el PRI antiguo, la unidad y la disciplina están por encima de las convicciones, decían en aquel entonces”, añadió.

‘NO NOS VAMOS A QUEDAR CALLADOS’

Durante el arranque de sus visitas por los estados del país para promover su organización ‘El Camino de México’, el excanciller aseguró que no se quedará callado ante las irregularidades que a su criterio hubo en el partido (Morena).

“No nos vamos a quedar callados, no estamos de acuerdo. No vamos a aceptar que la propuesta sea: ‘guarden silencio, les damos unos cargos y se callan la boca’, yo jamás voy a hacer eso porque los traiciono a ustedes”, explicó.

Además, reiteró que su objetivo es competir por la presidencia de México.

“Vamos a perseverar, porque la única manera de realizar nuestro ideario es llegando a la Presidencia de la República y no es por ambición, es porque tenemos un programa, una causa y es porque sabemos cómo lo vamos a lograr”.

Desde Tlaxcala, Ebrard Casaubón recordó que presentó una impugnación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, sin embargo, detalló que van dos semanas y siguen sin informar si la aceptan o no.

“Llevamos dos semanas y no nos han contestado, si la idea es que pase el tiempo indefinidamente también lo vamos a decir por qué no lo vamos a permitir, tienen la obligación estatutaria, legal, de contestarnos”.

Ebrard advierte que irá al Tribunal Electoral si Morena no resuelve pronto su impugnación.

El pasado 20 de agosto, Ebrard advirtió que si Morena no responde “pronto” la impugnación que presentó por “irregularidades” en el proceso interno para la candidatura a las elecciones de 2024, acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Tienen que resolverlo pronto. Porque si no, pues se te vas al Tribunal. O sea, lo que voy es ¿qué ganan sin responder esa impugnación? Esa impugnación la van a tener que contestar.

“Estamos dando un tiempo razonable. No soy para estar imponiendo ritmos y tiempos a todo mundo. No, no es la actitud que tenemos. Me parece que lo razonable es que la contesten. Ya llevamos una semana y tres días”.