Vías del Tren Maya bajo el agua tras paso de ‘Alberto’ en Quintana Roo

“Ahora hicimos un recorrido hacia esta zona que si bien no habíamos documentado nada, es porque nadie vive y no había construcciones, solo caminos sacacosechas; ahora que nos dimos una vuelta pudimos notar que hay brotes de agua y a diferencia de la que está concentrada en el pueblo, esta está limpia y no apesta, si bien se ve el agua revuelta, pero parece estar limpia”, aseguró.

Aún no se sabe con precisión el espacio que ha ganado el agua desde que comenzó la inundación.

Un dato importante es que especialistas en medio ambiente advirtieron a los ingenieros militares que los alrededores de Bacalar y Chetumal son puntos inundables, pero de poco sirvió el aviso, pues las obras siguieron sin tomar en cuenta esta información.

