Vinculan a proceso a dos exfuncionarios por colapso de la Línea 12

Un juez de control vinculó a procesos a Héctor Rosas Troncoso y Guillermo Alcázar Pancardo, exfuncionarios presuntamente involucrados en el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en mayo de 2021.

La comparecencia de los ex servidores públicos concluyó la tarde del lunes, donde se determinó abrir procesos contra Rosas Troncoso y Alcázar Pancardo por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad.

Los imputados fungieron como ex subdirector de obra civil “C” y ex director responsable de obras, respectivamente; quienes también no comparecieron ante el juzgador en la audiencia del 20 de julio, donde fueron vinculados a proceso ocho ex servidores públicos, entre ellos el ex director general del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Se les impuso medidas cautelares de presentación periódica cada 15 días, no acercarse a las víctimas y les fue prohibido salir del país.

También fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, tanto de la defensa como de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Con estos dos funcionarios, suman 10 los ex servidores públicos procesados por el derrumbe de la línea dorada donde fallecieron 26 personas, 80 resultaron heridas y 5 fueron reportadas como desaparecidas.