‘Violar veda podría bajar participación en consulta’: Lorenzo Córdova

CDMX.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, exhortó a los funcionarios públicos de todos los niveles a que se ajusten a las reglas del juego en el proceso de revocación de mandato “que ellos pusieron en la Constitución y en la ley”.

De lo contrario, advirtió, serán los responsables de una eventual baja afluencia ciudadana, pues “pueden ahuyentar a la ciudadanía el próximo 10 de abril y todos queremos una participación copiosa.

“Ojalá y la irresponsabilidad de los actores políticos por no ajustarse a las reglas que ellos mismos pusieron, no sea un motivo para que la ciudadanía los castigue al no acudir a las urnas”, mencionó Córdova Vianello.

En Durango, donde suscribió el Acuerdo por la Integridad Electoral 2021-2022, Córdova Vianello insistió en que a la ciudadanía no le gustan las trampas ni las mentiras, y acusó que ha habido “poca lealtad y compromiso democrático con las reglas del juego por parte de quienes promovieron este ejercicio y aprobaron las reglas”.

Desmintió que el INE boicotee o esté en contra del ejercicio de revocación de mandato, ya que, por el contrario, “está poniendo todo su esfuerzo y profesionalismo para que este proceso de participación ciudadana se lleve a cabo”, a pesar de la insuficiencia presupuestal.