‘Votaré por Sheinbaum; hay que cambiar a Pemex’: Cuauhtémoc Cárdenas

El tres veces excandidato presidencial, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, ve a un México con desigualdad social, con retrocesos en materia económica, y con un territorio cada vez más dominado por la delincuencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL con motivo de sus 90 años, el ingeniero reconoce que pese a ello, dará su voto a la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Claudia Sheinbaum.

Aunque descarta un interés por ocupar algún cargo en la próxima administración, cree que, entre otras cosas, las propuestas en materia energética de la aspirante guinda, permitirán generar una nueva política en beneficio del país.

El exjefe de gobierno del Distrito Federal y exgobernador de Michoacán considera que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador mantuvo reglas neoliberales en su política económica, lo que ha frenado el crecimiento.

También advierte que, en materia de seguridad, la estrategia de abrazos y no balazos no hizo la diferencia, porque hay más homicidios, extorsión, y cobro de piso, “lo que obliga a pensar seriamente en cambiar la forma de enfrentar a la delincuencia”.

El además fundador del PRD, no reconoce a la autodenominada Cuarta Transformación, y explica que la excluye porque “no conozco un proyecto de nación, ni sé qué es lo que se esté buscando”.

Para el próximo 2 de junio, Cárdenas Solórzano no descarta la intervención del crimen organizado, principalmente a nivel municipal, y hace votos porque los comicios se desarrollen de manera en paz y ordenada.

A unos días de haber cumplido 90 años, se dice feliz, sin remordimientos, con muchas cosas por hacer, pero sin aspiraciones a dejar un legado establecido “pues eso le tocará decidirlo a otros”.

- ¿Cómo lo recibieron los 90 años?

- Bastante bien, yo digo que no es ninguna gracias llegar, simplemente haberse tenido buena salud y no haberse tropezado con ningún accidente, llevar una vida sana hasta donde esto es posible, hacer ejercicio regularmente, por lo demás como de todo, estoy muy contento.

- ¿Cómo ha cambiado su visión de país en las últimas décadas?

- La visión ha cambiado, ha cambiado por el que país ha cambiado, pero sigo pensando que debemos de avanzar hacia una democracia integral, una democracia que no se limite a lo electoral, con oportunidades de niveles de vida dignos, acceso a una buena educación, acceso a una buena atención de la salud, acceso a una seguridad social amplia, oportunidades de trabajo, todo esto es democracia.

- ¿Ve a un México más democrático que hace 35 años cuando fundó al PRD?

- Sí tenemos, sin duda alguna, una mejor democracia electoral, pero en otros aspectos yo diría que no hemos avanzado, tenemos a mucha gente desempleada, tenemos una pobreza alta en el país, no se ha logrado disminuir la desigualdad social que se concentra en grupos cada vez menores de la población.

- ¿Diría entonces que el anhelo de la igualdad social no se ha logrado?

- Nos falta mucho, sí hay fuertes desigualdades en sectores de la población, desigualdades en distintas partes del país, hay zonas o partes, por ejemplo de una ciudad como ésta (CDMX) con muy buenas servicios educativos y de salud, y partes de la propia ciudad capital donde mucho dejan que desear los propios servicios educativos y de salud, hay mucha falta de empleo por muchas partes, tenemos que mejorar la infraestructura, hay avances sin duda alguna, pero también hay carencias y hay faltas de atención a muchos problemas.

- ¿No ve reducción de la pobreza en este gobierno?

- Se redujo la pobreza en términos generales, no se redujo la pobreza extrema según cifras del propio del propio gobierno, y ese es un factor que tenemos que considerar en las políticas sociales que se puedan implementar de aquí en adelante para efectivamente proponernos que se erradique la pobreza extrema.

- ¿En materia económica, cómo ve a México?

- Los últimos 20 o 25 años el país ha crecido con mucha lentitud, hemos tenido caídas muy fuertes, las del 2008, 2009, la del 2020, caídas en las que no solo no se ha avanzado sino que se ha retrocedido en materia económica y tenemos que pensar en que se instrumenten políticas que los economistas llaman contra cíclicas, de modo que tengamos crecimiento y que ese crecimiento se refleje en recursos para que el Estado cuente con lo necesario para atender educación, salud, infraestructura, empleo, etcétera.

- ¿Funcionó la política económica de esta administración en particular?

- Hicieron una política muy apegada a las reglas neoliberales que ha mantenido una estabilidad económica importante, pero que no ha generado crecimiento, entonces, no tenemos una economía que esté creciendo a los ritmos que hubieran sido deseados.

- ¿En materia de seguridad cómo califica la política en México?

- También desde hace 20 o 25 años tenemos una política que se viene repitiendo de administración en administración, y desde el principio se vio que era insuficiente, que no se tenían los resultados deseables. Por otro lado, hemos visto todos los días que la delincuencia se ha venido extendiendo por el país, que tenemos control de la delincuencia de territorios cada vez más amplios, me parece que es indispensable cambiar la política de combate, seguir combatiendo con los elementos que la ley provee, pero al mismo parece que tendríamos que intensificar la presencia del Estado en todo en todo el país a través de mejores escuelas, mejores clínicas, mejores hospitales, a través de programas de empleo, de proyectos productivos, de programas culturales, de modo que las actividades positivas desplacen cualquier presencia de la delincuencia a lo largo de ancho del país.

- ¿Funcionó o no, esta estrategia de abrazo y no balazos?

- Pues yo no sé si funcionó o no funcionó, yo lo que veo es que tenemos homicidios, tenemos presencia de la delincuencia, tenemos extorsión, cobro de piso en muchas partes, y por lo tanto, me parece que esto nos obliga a pensar seriamente en cambiar la forma de enfrentar a la delincuencia y de buscar cómo erradicarla.

- Habla de más violencia, nulo crecimiento económico, más pobreza extrema. ¿Qué sí hizo bien este gobierno?

- Las políticas sociales han sido positivas en términos generales. Habría que intensificarlas, por ejemplo, en generar empleos, tener mayor capacidad de inversión, en integrar mejor las cadenas productivas, en aprovechar esto que ahora llaman el nearshoring en función de aquello que nos está haciendo falta en el país.

- Hablemos del tema de la polarización, ¿usted ve un México polarizado?

- En algunos momentos, sí, yo creo que lo que hay que pensar en abrir diálogos respecto a muchos temas; la economía, de las cuestiones sociales, las reformas políticas, todo esto requiere análisis desde diferentes puntos de vista y requiere de estar abierto a reconocer tanto la diferencia como la igualdad.

- ¿Cómo observa el equilibrio de poderes en México, en la actualidad?

- Yo creo que están bien, cada quien con su responsabilidad.

- ¿Es necesaria una reforma al Poder Judicial?

- Siempre hay que pensar en qué se puede mejorar, yo no tendría una propuesta en este caso, pero me parece que siempre se puede mejorar cualquier institución.

- ¿López Obrador es el mejor Presidente de México como lo afirman muchos morenistas?

- Pues ahí cada quien tiene sus apreciaciones. Algunos podrán decir que sí, otros pueden decir que quién sabe y otros que no.

- ¿Y cuál es la apreciación de usted?

- Yo no califico.

- ¿Habrá algún Presidente que le llegue a los talones al ingeniero Lázaro Cárdenas?

- Eso también se los dejo a los que estudian la historia.

- En el año 2018 usted comentó que sí era posible rescatar a Pemex, y dijo que para ello se requería extinguir la reforma de Peña Nieto. Esta administración lo hizo, la extinguió. ¿Se rescató a Pemex?

- Yo no sé, yo no creo que se haya hecho una reforma a las reformas que se hicieron en 2003, esas siguen vigentes y yo sigo pensando que habría que cambiarlas.

- ¿Qué medidas se deberían de tomar para rescatar a Pemex?

- De manera muy rápida, la necesidad de darle a Petróleos Mexicanos autonomía de gestión y autonomía financiera, por ahí se tendría que empezar, y a partir de ahí, pues definir ya lo que tiene que ser propiamente las políticas del petróleo; exploración, explotación, atender los problemas de la refinación, y sobre todo invertir mucho mucho mucho en petroquímica que es donde está el futuro.

- Hablemos de las elecciones, ingeniero. ¿Cómo ve este proceso electoral?

- Creo que está desarrollándose como se han desarrollado muchos otros procesos electorales para cambiar los poderes federales.

- Ya se convirtió en el más violento de la historia, hablando en número de aspirantes asesinados. ¿Qué opina?

- Son contabilidades que ustedes llevan, pero yo veo que las confrontaciones verbales son totalmente normales en cualquier proceso electoral que hayamos tenido en el país.

- ¿No ve un proceso violento?

- No veo que quienes están encabezando las propuestas electorales estén intencionalmente generando violencia.

- ¿Tiene más que ver con el crimen organizado?

-El que comete un delito, pues podemos considerar que está ubicado en la parte criminal, no podría yo decir ni quiénes son, por qué son, ni por qué suceden las cosas.

- ¿Advierte riesgos de que el crimen organizado puede intervenir en las elecciones del 2 de junio?

- Pues según las informaciones que dan ustedes y muchos otros medios, parece que es sobre todo en los niveles municipales puede haber interferencias.

- ¿Le parece preocupante? ¿De qué forma podría afectar al país?

- Mientras no se cambie la política de combate a la delincuencia, pues vamos a tener este tipo de problemas.

- ¿Qué opinión tiene acerca de las aspirantes presidenciales?

- Me parece que los tres candidatos presidenciales tienen todo el derecho a participar, como cualquier candidato que cumpla lo que establece la constitución.

- ¿Usted apoya a Claudia Sheinbaum?

- Yo emitiré mi voto en favor de ella.

- ¿Por qué motivos?

- Entre otras cosas, me parece que su propuesta en materia de energía es una propuesta enmarcada en lo que tiene que hacerse hacia adelante, veo bondades como aprovechar los recursos naturales del país, buscar estimular la generación y el uso de energías limpias, son partes importantes de una nueva política energética.

- ¿Usted con su expertise, estará dispuesto a apoyar en esa materia al próximo gobierno?

- Yo estoy fuera de la actividad electoral y más allá de mi voto, no sé en qué otras formas pueda apoyar.

- ¿Consideraría integrarse en algún cargo público en materia energética?

- Para nada, no el día de hoy, y mañana no lo sé.

- Hablando de elecciones, recordemos el 88. ¿Las cosas estarían mejor en el país sido usted hubiera sido Presidente de México?

- Cualquier factor que se haya dado en el pasado, si se hubiera dado de manera distinta, pues las cosas serían distintas.

- ¿Cómo define a la llamada Cuarta Transformación?

- No sé, no conozco ningún documento que me diga qué es la Cuarta Transformación, de qué va, no conozco un proyecto de nación, por lo tanto no sé qué es lo que se esté buscando.

- Si a usted le parece que la 4T no es un proyecto de nación ¿Qué opina sobre las declaraciones de que ahora van por el segundo piso de la Cuarta Transformación?

- Si no sé cuál es el primero, menos de un segundo.

- ¿No existe para usted?

- No sé si exista o no, yo no la conozco, no conozco una publicación, no conozco una propuesta concreta de ningún partido político.

- ¿Ve que México se está transformando de alguna manera?

- Pues hay avances, sí, sin duda y sucede día con día, hay avances, hay estancamientos, hay retrocesos, todo eso es parte de una transformación, esto requiere un largo análisis que no alcanzamos a hacer en este día.

- ¿Qué espera de las próximas elecciones?

- Simplemente que se den con tranquilidad, que los votos se cuenten y se cuenten bien, y que tengamos el resultado que la mayoría espera, y que hubiera una buena participación.

- De vuelta a su 90 aniversario. ¿Hay algo por hacer?

- Siempre hay muchas cosas por hacer.

- ¿Cómo quiere ser recordado?

- A mí me gustaría recordar, no ser recordado, no tengo ninguna prisa.

- ¿Cuál es su legado?

- Eso le tocará decidirlo a otros, yo no estoy trabajando aquí para dejar ningún legado.