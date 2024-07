Xóchitl Gálvez a favor de la reforma al Poder Judicial, pero para ‘perfeccionarlo, no destruirlo’

La senadora panista y ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, señaló la necesidad de una reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), ya que ‘no es perfecto’, aunque deberían ‘perfeccionarlo’ pero ‘no para destruirlo’; sin embargo, dice no estar de acuerdo en que ministros, magistrado y jueces sean elegidos por voto popular.

“Estoy a favor de una reforma el Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será porque es humano, lo mismo sucede con los otros dos Poderes, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifica las arbitrariedades, no justifican el abuso”, dijo durante su participación en el cuarto foro para analizar la reforma al Poder Judicial “División de Poderes: medios legales y constitucionales”, realizado en Chiapas.

