Xóchitl Gálvez cumple amenaza y no acude al TEPJF a audiencia contra elección presidencial

La senadora Xóchitl Gálvez, exaspirante a la Presidencia de la República, no acudió esta mañana de sábado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se desarrolla la audiencia pública a la que fue citada para presentar pruebas y alegatos en su solicitud para invalidar la elección presidencial. Gálvez había adelantado la noche anterior que no se presentaría en protesta porque el Tribunal no cumplió con los acuerdos previos para realizar la audiencia.

Uno de los principales acuerdos que, según Gálvez, el Tribunal no cumplió era habilitar un micrositio para subir toda la información relacionada con las impugnaciones, y una vez habilitado, 20 días después, se realizaría el desahogo de pruebas. “El @TEPJF_informa viola sus propios acuerdos para calificar la elección presidencial. Fui citada de un día para otro sin que se cumpliera el acuerdo”, denunció ayer Gálvez Ruiz en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter). Añadió que no convalidará “ilegalidades de un órgano obligado a actuar con la máxima responsabilidad”.

TE PUEDE INTERESAR: El juez Juez Rodrigo de la Peza cancela su orden al TEPJF para nombrar a los dos Magistrados faltantes