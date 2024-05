Ya no alcanza con nada para ejercer el periodismo en México: Claudia Solera

Ya no alcanza con nada para ejercer el periodismo en México. Te profesionalizas, trabajas en colectivo, empiezas a cuidarte más, con lo que investigas y escribes, te blindas más, en tus finanzas, con tal de poder hacer una prensa libre, en un entorno de alta inseguridad y salarios precarios.

Aun así nada es suficiente, como periodista ahora enfrentas un nuevo enemigo común, el acoso judicial que te deja petrificada, agotada, expuso Claudia Solera en entrevista con Alianza de Medios MX.

TE PUEDE INTERESAR: Contabiliza SSPC 19 asesinatos de periodistas en México desde 2022

Así vive hoy, su día a día la reconocida periodista de investigación, premiada internacionalmente por el ejercicio de su labor de más de dos décadas, al enfrentar una proceso judicial por una crónica y nota de servicio de hace casi 3 lustros.

De acuerdo con Artículo 19, el acoso judicial es el inicio de procesos civiles, penales o administrativos, ya sea por actores públicos o privados, que pueden o no incluir el uso de recursos públicos, que presuntamente buscan limitar la libertad de expresión y/o acceso a la información sobre algún tema de relevancia pública.

El acoso judicial se usa con más frecuencia en el país, suele basarse en el precepto de “daño moral” y permite demandar a un periodista, hasta por 300 millones de pesos en el caso de Claudia, censurando, agotando y perturbando la profesión y bienestar del comunicador de una profesión esencial en el ejercicio democrático.

“Me dejó petrificada, aunque lo hagas colectivo y te cuides, por ejemplo, dices no le debo al SAT, no acepto contratos con nadie, no me pagan nada externo, es decir cuidas mucho tus cuentas, y vivimos al día con tal de poder hacer una prensa libre, y ves que no es suficiente, ¿cuál es el límite?”.

DE ORIGEN IMPRECISO Y OSCURO

La demanda que enfrenta Claudia deriva de una crónica y nota de servicio escrita en 2010 sobre una reunión entre personas jubiladas del ISSSTE y un bufete jurídico que los contactó argumentando que los representarían para conseguir mayores pensiones a cambio de una cuota.

Trece años después, el abogado Mario N. demanda a Claudia por 300 millones de pesos, la demanda es desechada por un juez por “imprecisa y oscura”, y tras una apelación es aceptada por un tribunal y enviada a Claudia.

“Hasta una semana después de recibir la demanda en mi casa, ya sentada con abogados entendí la cifra, entonces cuando empecé a leer la demanda no entendía nada, pensé pues van a decir que es mentira, van a desacreditar, inmediatamente piensas en que sea un error humano”.

“Entonces te das cuenta que no hay nada de eso, sino que está demandando esa cantidad porque yo en ese momento no había metido mi cédula profesional y al medio para el que laboraba en ese entonces (Grupo Imagen) lo demanda porque me había contratado sin cédula”, expuso Claudia.

La asociación Perteneces AC, que acompaña a Claudia en el proceso, le explicó que un demandante tiene 2 años para exigir derecho de réplica, y desde la publicación han transcurrido 14 años.

En tanto, el Artículo 2o. reformado, de la Ley reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, no considera al Periodismo de entre las profesiones que requieren de título y cédula para ejercer.

TE PUEDE INTERESAR: Reclama Alianza de Medios ataques e impunidad de crímenes contra periodistas

Las profesiones para las que sí se requieren son: Actuario, Arquitecto, Bacteriólogo, Biólogo, Cirujano dentista, Contador, Corredor, Enfermera y partera, Ingeniero, Licenciado en Derecho, Licenciado en Economía, Marino, Médico, Médico Veterinario, Metalúrgico, Notario, Piloto aviador, Profesor de educación preescolar, Profesor de educación primaria, Profesor de Educación secundaria, Químico y Trabajador social.

Actualmente, Claudia estudia una Maestría en Historia del Pensamiento, en 2015 estuvo entre los 15 periodistas de América Latina becados por la Red Balboa/Iberis; es coautora de libros que abordan temáticas sociales y de corrupción, y ha sido premiada y parte del jurado del Premio Roche de la Fundación Gabo.

PERIODISTAS AMEDRENTADOS Y EXILIADOS

La violencia contra periodistas y la amenaza a la libertad de prensa va en aumento en el mundo, y Latinoamérica está a la cabeza.

En el caso de Claudia, varios de sus compañeros de la Beca Iberis viven fuera de sus países, ejerciendo desde el exilio.

“Casi la mitad de los becados ya no están en sus países y se tuvieron que ir a Europa. También trabajé mucho con mis compañeros de Armando.info y toda la plantilla de Venezuela prácticamente está fuera”.

“Entonces cuando creías que en México, a pesar de que siempre ha sido muy complejo por el nivel de violencia, medianamente existían los mecanismos para poder seguir operando, ahora con este tipo de acciones, sí nos tenemos que replantear o levantar la voz para que no sigamos perdiendo más derechos”, consideró Claudia.

Los periodistas enfrentan en la actualidad un entorno altamente complejo y violento para ejercer su labor, desde amenazas y encarcelamientos hasta asesinatos, y de forma creciente el acoso judicial.

En una nota, Artículo 19 explicó que lamentablemente la utilización de mecanismos jurídicos que buscan menoscabar la libertad de expresión e información, ha ido en aumento en los últimos años.

En el año 2015 tan sólo se documentó un caso de esta naturaleza, no obstante en 2016 se documentaron 13; en 2020, 39 casos fueron documentados; y en 2023, se iniciaron en promedio 1.8 procesos judiciales cada mes.

“Como gremio, estamos visualizando cada vez más enemigos en común, entonces hay que cerrar filas y unirnos; la lucha no tiene que estar en la competitividad que a veces hay entre medios, sino en cerrar filas, robustecer nuestra protección para que a nadie nos aceche, violente ni intimide, porque perdemos todos como sociedad”, puntualizó Claudia.