‘Ya para qué, ya se va a ir’, responde Ceci Flores, madre buscadora, a AMLO sobre reunión después de julio

OAXACA, OAX.- “Las necesidades las tenemos ahorita, no pasando junio”, así respondió la activista Ceci Flores al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la mañana de hoy el mandatario dijo que recibirá a las madres buscadoras hasta junio, pasando las elecciones de este año.

En entrevista con el periódico El Universal, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora aseveró que pasando las elecciones López Obrador se va a ir, y además de eso “no tiene que haber ni pasar las elecciones para que reciba a las víctimas”.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO recibirá a la madre buscadora, Ceci Flores, ‘en su momento’

“Ya para qué (se va a reunir en junio con el Presidente). Ya se va a ir, las necesidades las tenemos ahorita, no pasando junio”, aseveró.

Flores es la madre buscadora que durante dos días se apostó frente a Palacio Nacional vestida como beisbolista, el deporte favorito del Presidente, con la intención de llamar la atención de López Obrador y que la recibiera.

La activista además llevaba consigo una pala, con la cual ha buscado a sus hijos, que pretendía entregar al mandatario para que se haga cargo de la búsqueda de personas desaparecidas.

“¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_? Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido. Le urge saber lo que pasa aquí afuera”, posteó Flores en su cuenta de X (antes Twitter).

PRESIDENTE DA LARGAS A ENCUENTRO CON MADRE BUSCADORA

Hoy, en su conferencia mañanera que dio desde Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, el Presidente dijo que recibirá a Flores, pero “en su momento”, pasando el 2 de junio porque son tiempos electorales y “no queremos pues ni tocar el tema ni que nos usen porque ya ven cómo son los conservadores”.

“Con mucho respeto le digo (a Flores) que la voy a recibir en su momento, que estamos haciendo nuestro trabajo, hay un plan de buscar a desaparecidos”, refirió el mandatario.

López Obrador también aseveró que su gobierno está trabajando en la búsqueda de los desaparecidos, de los cuales, aseguró, ya han sido encontrados 20 mil.

TE PUEDE INTERESAR: Angelitos peloteros...

“Todo el gobierno estamos trabajando en eso y ya hemos encontrado a miles de desaparecidos, acabamos de informar y hemos encontrado alrededor de 20 mil”, refirió.

Este miércoles, en su cuenta de X, la activista informó que suspendía la protesta afuera de palacio Nacional y que durante esos dos días recibió “más amenazas que nunca”, pero aseveró que su protesta seguirá mientras busca a las personas desaparecidas en los lugares donde “no se atreven a entrar” las autoridades.

“En dos días recibí más amenazas que nunca. Mi protesta sigue y seguirá al buscar en los campos donde no se atreven a entrar. No es miedo a morir, es miedo de irme sin haber encontrado a mis niños. Regresaré a tratar de verlo, Presidente, pero hoy, alguien tiene que ir a buscar”, expuso en su red social.