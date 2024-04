‘Ya se la saben’, Nay Salvatori, candidata a diputada por Morena, simula asalto en transporte

“Esto no es un juego, esto es gracias a la estrategia fallida de abrazos y no balazos” , atizó el dirigente partidista en una publicación en la red social X.

“De esta manera Morena se toma la problemática de inseguridad del país. La falta de empatía y la indiferencia son su sello, para el PAN no es un chiste, esta es una grave cuestión que sigue siendo una deuda para las y los poblanos” , manifestó la diputada federal albiazul Ana Teresa Aranda .

No fueron los únicos, más usuarios criticaron su actuar:

-José Díaz: Así se burla Nay Salvatori (@Naysalvatori ) de la situación que vive la gente a diario en México

-Arturo Castagné: @Naysalvatori haga parodia y burla sobre un tema tan delicado y de quienes hemos sufrido la pérdida de un ser querido en un asalto, olvida que su distrito el 18 con cabecera en San Pedro Cholula, Puebla es uno de los más violentos e inseguros del país !!!

-Lupita Hinojosa: Hace muchos años cuando viajaba en transporte público, de regreso a mi casa me tocó que me asaltaran y me quitaran dinero y celular. Sentí rabia, impotencia y miedo. @Naysalvatori demás morenistas se burlan de lo que hemos pasado muchos mexicanos.

-Héctor Rossete: ¡Que vergüenza! tener políticos de esta calaña., esto es totalmente inaceptable cuando un país está sufriendo por la violencia y la inseguridad.

-Pedro Márquez: Así la empatía de los políticos que viajan en camionetas de lujo y blindadas.

SOLO FUE UNA PARODIA, RESPONDE SALVATORI

Ante las críticas que recibió, Nayeli Salvatori publicó un video en redes sociales donde respondió que se trató de una “parodia” que “todo el mundo” ha hecho, porque no le gusta “hacer campaña estirada y le gusta divertirse en todo momento”.

Agregó que el video lo difundió ella misma, situación que usaron los panistas para atacarla y convertirla en noticia de talla nacional, situación que –aseguró— lejos de molestarle, le agrada, porque la hará más famosa.

“Ya saben que el hambre es muy canija y por regresar al poder esos hacen lo que sea, como agarrarse de algo tan simple como la comedia que nos encanta a las y los mexicanos”, concluyó.