‘Yo no he hecho nada malo’... Sergio, joven sobreviviente en Zacatecas, afirma que no andaba en malos pasos (video)

Cabe destacar que uno de los jóvenes fue localizado junto con los cuerpos de seis personas, como lo informó la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. El secretario informó que el joven rescatado presentaba una lesión en la cabeza cuando lo encontraron en la comunidad de Casablanca.

Durante la mañana de este 27 de septiembre se dio a conocer que las autoridades hallaron con vida a uno de los jóvenes secuestrados, a Sergio Yobani Acevedo de 15 años, quien fue trasladado a un hospital para ser atendido.

El menor, que fue localizado en la comunidad de Casablanca, presentaba una lesión en la cabeza y nariz. Hasta el momento se tiene conocimiento de que ya intercambió algunas palabras con su mamá, a quien aseguró que no estaba en malos pasos.

“Traía unos coágulos en la cabeza, a lo mejor lo operan, tenía en sus brazos cortadas también. Se me conoce, pero no tiene noción del tiempo ahorita, a lo mejor es por los golpes, yo no sé. Dijo que él no anda en cosas malas, dijo ‘yo no he hecho nada malo’; le dije ‘yo lo sé, hijo, yo sé’”, dijo la madre del joven en una entrevista para Milenio.

Según la Fiscalía, el joven presenta dos heridas contusas en la región occipital, una de ellas con probable trazo de fractura occipital y fractura de huesos propios de nariz, por lo que se le realizarán rayos x y tomografía. Al momento es reportado como estable.

Horas después de la localización de la primera persona, el Gobierno de Zacatecas confirmó el hallazgo de los otros seis jóvenes, quienes fueron encontrados muertos.

El secretario de Gobierno de Zacatecas confirmó que los delincuentes no pidieron ningún rescate a familiares, por lo que la Fiscalía está agotando todas las líneas de investigación.

La zona de Villanueva y Casa Blanca en donde fueron plagiados y hallados los jóvenes son regiones limítrofes con el estado de Jalisco. El rancho “El Potrerito” también se encuentra a 500 metros de la Unidad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.