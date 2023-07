‘Yo no la destapé’... AMLO aclaró que solo informó que Xóchitl Gálvez era la elegida de Claudio X. González (video)

“Yo no la destapé, sólo informe que ya los de la oligarquía ya habían decidido que ella iba a representarlos y el que hizo la consulta fue Claudio X. González”, dijo.

El mandatario acusó que en la reunión en la que supuestamente se eligió a la senadora panista como candidata, se valoró su perfil y el origen “popular” para poder “enfrentarnos”.

Luego de ser cuestionado sobre si es que tiene miedo de que la candidatura de Xóchitl Gálvez tome fuerza, el mandatario fue certero al decir que no.

“No, no, no. Abiertamente les digo que está muy fuerte el Movimiento de Transformación y creo que cometieron un error porque quisieron engañar (...) ¿Cómo a ver, me subo a una bicicleta o a un triciclo de tamales y ya? ¿o digo unas groserías?”, expuso el mandatario.

“Se equivocaron queriendo timar, engañar y manipular al pueblo. Yo no sé cuánto les va a durar”, señaló.

El pasado 3 de julio, Andrés Manuel López Obrador, aseguró durante la conferencia mañanera que Xóchitl Gálvez será elegida como candidata presidencial de la oposición rumbo al 2024.

López Obrador dijo que la senadora panista es la candidata de Claudio X. González, líder de Mexicanos Contra la Corrupción y la impunidad.

“Tengo toda la información de que él (Claudio X. González) llevó a cabo la consulta para que los represente a este grupo, Xóchitl Gálvez. Fue hace como 15 días, me enteré por mis fuentes confiables”, aseveró.

López Obrador dijo que ese fue un proceso de consulta de arriba, “de quienes no dan la cara, pero sí actúan y son quienes aportan dinero para las campañas y la guerra sucia”.

Por eso, explicó, algunos aspirantes de la oposición están declinando porque no quieren ser comparsa.