Luego de que este día recapturaran al narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero, la periodista Anabel Hernández, en charla con CNN, recordó las entrevistas que hizo al capo en el 2016 y 2018, mientras el famoso capo se encontraba prófugo.

De acuerdo con Anabel Hernández, Caro Quintero le habría dicho dijo que se iba a retirar y que no estaba en guerra con el Cártel de Sinaloa, pero advertió que la verdadera historia del homicidio de Camarena en 1985 se iba a saber, pues no es como se conoce hasta hoy.

De acuerdo a la periodista, Caro Quintero le dijo que él no lo mató, que “la historia de ese crimen no estaba contada”, que aunque él estaba presente él no lo mató y que contaría la verdad, sin decir cuándo o dar más detalles.

Recordemos que en el 2013, un juez local en México liberó al narco, pero el FBI giró una nueva orden de aprehensión para que cumpliera la condena completa por el homicidio del agente de la DEA, Enrique González Camarena, y le abre expediente acusándolo de nuevos delitos.

El capo, al día de hoy se encontraba en los 10 más buscados del FBI y ofrecían una recompensa de 20 millones de dólares a quien proporcionara información que diera con la captura del narco mexicano, que fue inmortalizado en la serie “Narcos México” por el actor Tenoch Huerta.