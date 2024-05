‘Yo no me dejo presionar por nadie’, descarta AMLO haber endurecido políticas migratorias obligado por Trump

CDMX.- Con la frase, “el presidente de México no es un pelele de ningún Gobierno extranjero”, Andrés Manuel López Obrador descartó que durante su gobierno haya endurecido las políticas migratorias presionado primero por Donald Trump y ahora por Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos.

“Yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero, eso ya pasó, eso también es de lo que se ha ido y espero que no vuelva”, dijo hoy en su conferencia mañanera tras ser cuestionado por la prensa.

El político tabasqueño aseguró que no endureció en 2019 las políticas migratorias, menos por presiones de Trump. Sin embargo, durante ese año, el mandatario reforzó la vigilancia en la frontera sur del país y aumentó el número de detenciones y deportaciones.

Este lunes, el gobierno de López Obrador y el de Biden emitieron un comunicado conjunto para dar a conocer los acuerdos en materia de migración a los que llegaron ambos mandatarios.

De acuerdo con la información difundida, pactaron “trabajar juntos para implementar de inmediato medidas concretas con el fin de reducir significativamente los cruces fronterizos irregulares y al mismo tiempo proteger los derechos humanos”.