$!‘Yolanda también cuenta’; otra joven desaparecida en Nuevo León es buscada por su familia

Luego de acudir a Palacio de Gobierno, con mantas y demás desplegados con el rostro y los datos de su familiar extraviada, su padre, Gerardo Martínez, confirmó que la corporación antes mencionada comenzará a realizar las labores correspondientes a partir del próximo miércoles, mismo caso la Fiscalía del Estado, con quien ya están afinando detalles.

“Sí, (he tenido contacto) con la Fiscalía, y me están diciendo que me van a dar el apoyo para encontrar a mi hija”, dijo el jefe de familia en contacto con los medios de comunicación.

Asimismo, Don Gerardo manifestó que el próximo jueves sostendrá una reunión con el gobernador Samuel García, tratando que el operativo por la búsqueda de Yolanda Martínez sea llevado a cabo de la manera más efectiva posible.

“El subsecretario de gobernación me dijo que el jueves el señor gobernador me va a recibir para ver que estrategias se van a hacer para la búsqueda”, agregó.

“Ya con la atención del gobierno me mantiene más tranquilo para que me digan estrategias de búsqueda o que van a hacer para buscar a mi hija (...) hasta ahorita no hay nada, pero estamos recabando grabaciones de cámaras de seguridad para avanzar en la investigación”, dijo Martínez.

Te podría interesar: ‘Usted tiene bien poquito’ buscando a su hija, dice MP de Coahuila a madre de joven desaparecida