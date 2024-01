Zaldívar ‘rectifica’ reforma de AMLO para elegir ministros por voto popular; no cualquiera podría ser candidato

Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN y colaborador de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, reiteró su defensa a la reforma del presidente Obrador para elegir a los ministros por voto popular, pero acotó que “no podría ser por una elección abierta en que cualquier persona pueda inscribirse como candidato” para tener perfiles adecuados.

Durante el segundo Foro Hacia una Reforma Nacional de la Justicia, mesa de diálogo: Vicios y aciertos de la justicia federal, reconoció que no hay ningún sistema en el mundo que pueda garantizar que no haya jueces constitucionales, magistrados, magistradas, ministros o ministras “que no puedan tener una excesiva cercanía con un determinado partido político o con un determinado actor político”.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Arturo Zaldívar que irán por una reforma ‘sin parches’ al Poder Judicial

En la sede de la Universidad Autónoma del Estado de México, perfiló su visión de la reforma integral al Poder Judicial que presentará a la candidata presidencial de Morena y expuso que “desde mi punto de vista no podría hacer una elección abierta en que cualquier persona se puede inscribir para ser candidato a ministra o ministro”.

Ante académicos y especialistas, dijo que quizás tendría que ser una “elección indirecta”, si esto fuera qué tipo de elección, con qué garantías, con qué requisitos y también habría que analizar si esto debe ser solo para ministras y ministros o también para magistrados y magistradas del tribunal electoral, para consejeros y consejeras de la Judicatura Federal y para todos los jueces y juezas del país.

Consideró que este es un debate sumamente interesante que tenemos que acometerlo como cualquier otro con apertura de criterio, no con prejuicios preconcebidos, sino analizar si tuviéramos un sistema ideal, pues no tendríamos que estar discutiendo. “Lo cierto es que al final todos los sistemas son falibles porque los seres humanos somos falibles”.

Subrayó que no hay un sistema que garantice que ciertos jueces constitucionales no puedan fallar, incluso en contra de lo que es el sentir de la mayoría de la población de un país, lo estamos viendo hoy en Estados Unidos sin ir más lejos.

“Entonces, ¿qué se busca? Se busca analizar si dentro de estas alternativas puede ser una plausible someter a voto popular los nombramientos de los ministros y ministras de la Corte, si esto fuera así que el sistema sería el adecuado”.