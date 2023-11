Zedillo reaparece; pide un Presidente que no mienta, divida ni reparta culpas

En la mesa del Foro Global 2023, “Origen y consecuencias de la trampa del predesarrollo mexicano” que organizó el Instituto Pearson, el expresidente Ernesto Zedillo (1994 al 2000) habló sobre su visión del presidencialismo en gobiernos de Latinoamérica.

Sin mencionar al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario priísta enumeró las características que él considera debería contener el siguiente líder del país de cara a las elecciones 2024.

“Me gustaría que llegue alguien que escuche a la gente y reconozca lo complejo que son nuestros problemas. Pero también alguien que no explote esas necesidades creando un discurso demagogo, prometiendo cosas que no serán cumplidas, que no divida a la sociedad, que impulse las reformas que nuestros países necesitan”, señaló en la grabación, subida a YouTube hace seis días.