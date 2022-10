Hace unos días, mi hijo de 11 años me dijo que en su libro sobre la Guerra de Vietnam se hablaba de alguien de apellido Ellsberg quien fue considerado “el hombre más peligroso en los Estados Unidos”, y me plantó la curiosidad que me hizo pensar en escribir sobre él. Casualmente, unos días después, surgió el asunto de las filtraciones de Guacamaya o el #GuacamayaLeaks que publica una cantidad enorme ...