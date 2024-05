2024: Votar con responsabilidad en medio de la manipulación política

No me agradan las simulaciones en la política, ni las actitudes mesiánicas, ni el intento de imitar posturas, gestos y estilos para hablar de algunos candidatos del presente proceso electoral. Ofende que piensen que los mexicanos somos ignorantes para no darnos cuenta de su estrategia, ofende y mucho que se aprovechen de nichos de pobreza material y de conocimientos de ciudadanos, a quienes no piden permiso para llegar hasta sus viviendas e inundarlos con su propaganda. ¿Qué pasará con toda esa propaganda que a partir del 3 de junio será basura?

El miércoles 23 de este mes llegué a la ciudad de Chihuahua en el mismo vuelo que una de las candidatas presidenciales, escuché ya en el aeropuerto decir a alguien que formaba parte de una doble fila de personas para recibir a dicha candidata que ya les habían dado los 500 pesos. Era risible ver a gente chihuahuense −quienes normalmente son de talla alta− intentando ponerse camisetas para un mexicano promedio, eso sí, con la fotografía de la visitante. Ese mismo día por la noche ocurrió una tragedia en San Pedro Garza García, cuando un ventarrón hizo caer el escenario y montaje de luminotecnia del evento de cierre de Lorenia Canavati, candidata a alcalde, que mostró las agallas de mujeres como Martha Herrera, candidata a senadora por MC, como la promotora de cultura Carmen Junco y como la misma Lorenia, que estaban en el presídium, acompañadas del candidato presidencial de este partido.

Hay muchas señales que debemos interpretar de manera fría sobre lo que están haciendo todos los partidos para intentar que votemos “Todo por”. No deja de parecer extraño que haya una candidata proveniente de un partido que ahora está aliado con el partido que comanda el impresentable político conocido como Alito.

Pero a la hora de votar tenemos que ver el bosque y no detenernos en algunos de sus árboles. Necesitamos un bosque que garantice la recarga de los mantos acuíferos de la democracia, no un árbol que vea desde lo alto a todos los de su especie como si estuviera dotado de cualidades celestiales.

Volviendo a mi visita a Chihuahua, tuve una reunión con funcionarios de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, pues me encuentro convocando para el miércoles 5 de junio una reunión con actores sociales, actores políticos y entes económicos para organizar un evento en el que se obtendrán fondos para apoyar el desarrollo humano de las familias rarámuris de Ciénega de Norogachi, en el municipio de Guachochi, que ya tiene el distintivo de Pueblo Mágico, por lo que son posibles y convenientes las actividades de turismo de naturaleza que muy bien pueden proveer un ingreso a los habitantes locales.

El proyecto bandera será un Centro de Innovación para el bien común. También hay rarámuris en Ciudad Juárez, una de ellas es la triunfadora ultramaratonista Verónica Palma, quien me invitó a conocer la colonia Tarahumara, lejana entre la lejanía. Vi con claridad por qué razón está organizando una carrera el 4 de agosto para sostener la compra de los alimentos que se ofrecen en un comedor atendido por mujeres rarámuris, en el que a veces sólo pueden ofrecer sopa de pasta en el desayuno. En Ciudad Juárez además de rarámuris (tarahumaras) hay habitantes de más de 20 pueblos originarios. ¿Qué será de ellos en el próximo sexenio presidencial? Vero Palma está empeñada en que no se pierdan las tradiciones de danza en la niñez rarámuri de la colonia Tarahumara en Ciudad Juárez.

Por razones como la anterior es válido pensar y repensar nuestro voto. Hasta podremos elegir a gente de distintos partidos para distintas candidaturas, lo que no se vale es no votar. Estoy seguro de que las elecciones del próximo domingo serán las más concurridas de las últimas décadas. Tomemos la mejor decisión y vayamos en familia a votar. Pensemos en los mexicanos más vulnerables que siguen resistiendo a devastadores de su cultura y de su natura. El bosque de Chihuahua ya se ha perdido en un cuarenta por ciento, pero los tarahumaras siguen defendiéndolo. Hagamos una defensa digna de nuestro voto, no perdamos nuestro país.