2025, la matrix, oportunidades, animales, energía, reacciones, individualidad, y ángeles de la guarda

Esta mañana mi hija y yo hablábamos de una nueva oportunidad que surge en su carrera. Dijo que no había considerado que su camino iría en esa dirección, y reflexioné que ella ya podría decir, como yo, que las mejores cosas en mi vida han sucedido “por accidente”, o porque mi ángel de la guarda está muy cerca, haciendo planes y maniobrando energías a mi favor. Desde una perspectiva, la oportunidad le llega en un momento muy auspicioso, o séase perfecto. La energía del 2025 surge fuerte. Veo la tendencia a retomar rumbos que hemos dejado de lado, tal vez por la aparición de algo que asemeja esperanza.

Anoche, Martha y yo sacamos unas cartas de la medicina de animales. Sacamos una carta para cada centro del ser humano; el intelectual, el emocional, y el instintivo. Terminamos con una sensación conocida. ¿Recuerdan su reacción cuando vieron por primera vez la película “Matrix”? Ante la información que arrojaron las primeras cartas tuvimos comentarios y reacciones. Al leer lo que trajeron las otras dos cartas de cada una, nos fuimos profundizando en palabras y energías que nos asombraban, línea tras línea. El diálogo fue, “¿Preguntas, comentarios?” “No, nada.” Reconocímos los retos que la energía de los animales nos ofrecía. Retos...esas cosas que sabe uno que son así, pero que francamente hemos esquivado porque parecen más allá de nuestras opciones. Así como la oportunidad de mi hija pudiera parecer obvia y sorpresiva a la vez.

Esta mañana, a Martha le llegó una hermosa confirmación de lo que las cartas le dijeron ayer. Contemplé la posibilidad de salir de la matrix. Significaría la individualidad, sin consideración por quién está siendo el otro, o quién pensamos que la sociedad dicta que deberíamos ser. La oportunidad de mi hija la lleva a ser más ella misma. Las cartas me dijeron que fuera quien soy, aun cuando los demás no entienden lo que yo veo. No chismearé las tareas de Martha. Lo que sí diré es que los invito a todos a buscar su manera de salir de la matrix. ¿Cómo ven?