27 años atrás...

Hace unos días, mientras acomodaba mi librero encontré una carpeta con documentos, recortes y recuerdos, contenía algunos trabajos y tareas de mi carrera, algunos de secundaria y uno bastante significativo de preparatoria. Era una tarea del Taller de Lectura y Redacción para escribir un discurso, el tema era libre y la extensión una cuartilla, en máquina de escribir (sí, de esas que ahora se consideran “antiguas”). Al leer esa hoja ya amarillenta por el paso del tiempo, me emocioné al ver cuál tema escogí: Ecología.

Les comparto la redacción original:

“Hoy en día, en este mundo se habla solamente sobre los nuevos descubrimientos, sobre política, educación, dinero, en fin, tantas cosas que han acaparado el 100% de la atención, dejando en el olvido un tema de suma importancia: la Ecología.

Sin darnos cuenta, vivimos en un ambiente que poco a poco se ha ido destruyendo, pero no solo, nosotros somos los autores de tan fatal destrucción, en busca de nuevos descubrimientos tecnológicos y nucleares, desechos químicos, hasta con los papeles y basura que sin pensarlo tiramos al suelo sin darnos cuenta de las consecuencias que esto nos puede traer después.

Necesitamos ponernos a recapacitar, aún estamos a tiempo de reconstruir todo lo que hemos derrumbado, solamente de nosotros depende que el mañana del niño sea feliz, que no se convierta nuestro planeta en un infierno terrestre en el cual nadie pueda ser feliz.

Demostremos que vemos la clara realidad, aceptemos que estamos destruyendo nuestro mundo y que nada de lo que tenemos nos serviría sin él.

Unamos nuestra fuerza y juntos lograremos cambiar para bien nuestro presente y el mañana de los que vivirán”.

Hace 27 años escribí esta carta, mi convicción por cuidar el medio ambiente continúa, pero lamentablemente, el problema no se ha frenado y esa preocupación ya se ha vuelto un problema global. Cada día nos enfrentamos de forma más cercana a las consecuencias de la crisis ambiental, resultado del deterioro e inacción desde décadas atrás, la conciencia colectiva aún no asume la responsabilidad profunda de un cambio, de una transición hacia la sustentabilidad. El discurso político aún carece de acciones trascendentales y planeación integral. Este 2022 conmemoramos un día mundial del medio ambiente entre incendios forestales, carestía de agua, elevadas temperaturas y noticias de una posible crisis alimentaria en México. ¿Qué tanto falta para que tomemos conciencia y cambiemos (como lo dije en esa tarea) nuestra forma de ser y de pensar? Es más visible que cada día hay mas gente que se involucra en el tema, pero no es suficiente con que algunos tomen acciones, el verdadero cambio debe ser de todos, a nivel individual, como familias, como sociedad, gobierno, empresas, en la forma en que nos desarrollamos y educamos.