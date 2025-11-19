A la revolución eléctrica actual le falta un ingrediente clave

Por Fatih Birol y Nandan Nilekani, Project Syndicate

PARÍS – En todo el mundo, los sistemas energéticos están experimentando transformaciones profundas y vertiginosas que les darán un aspecto radicalmente distinto de aquí a diez años. Uno de los principales motores es la creciente electrificación de la economía global. No solo cada vez más personas utilizan vehículos eléctricos, bombas de calor y electrodomésticos inteligentes (interconectados digitalmente), sino que también asistimos a un crecimiento explosivo en la construcción de centros de datos que consumen mucha electricidad, muchos de cuales alimentan la IA. Debido a estas tendencias, la Agencia Internacional de la Energía ha proyectado que la demanda de electricidad crecerá seis veces más rápido que la demanda total de energía para 2035.

El lado de la oferta del sector energético también evoluciona rápidamente. Las fuentes de energía renovables, especialmente la solar, están llamadas a desempeñar un papel cada vez más importante en los sistemas eléctricos de todo el mundo. Estas tendencias y tecnologías podrían aumentar la independencia energética y reducir las emisiones si se dan las políticas y la infraestructura adecuadas. Pero también suman una capa de complejidad a la gestión de la red, ya que los operadores deben tener en cuenta los flujos variables de electricidad a la vez que garantizan la fiabilidad y la asequibilidad para los consumidores.

Las redes también tienen que suministrar energía a más lugares y cosas. Para 2030, los hogares y las empresas tendrán más de 30,000 millones de dispositivos conectados digitalmente, el doble que hoy. Para seguir el ritmo, la flexibilidad de los sistemas energéticos -su capacidad para responder en tiempo y forma a las fluctuaciones de la oferta y la demanda de electricidad- debe aumentar mucho más rápido de lo previsto actualmente.

La digitalización podría ser la clave para cerrar la brecha, aunque introduzca nuevos obstáculos. Las herramientas digitales para optimizar los sistemas eléctricos pueden mejorar la eficiencia, aumentar la asequibilidad y reforzar la seguridad energética. Y la IA, especialmente, tiene un enorme potencial para fortalecer y racionalizar los sistemas eléctricos. Como ponen de manifiesto estudios de casos recientes, los modelos y herramientas que ya están disponibles pueden predecir mejor la producción de las fuentes de generación sensibles a las condiciones meteorológicas, ayudar a alinear la oferta y la demanda a lo largo del día y contribuir a detectar y corregir las anomalías en la infraestructura a medida que surgen.

Pero para aprovechar al máximo estas oportunidades, hay que gestionar ciertos desafíos. Incluso cuando la mayor parte de las nuevas tecnologías del lado de la oferta y la demanda están habilitadas digitalmente -lo que implica la posibilidad de conectarse a otros sistemas digitales-, tienden a funcionar de forma aislada. A menudo presentan diseños patentados, carecen de interfaces estandarizadas y no tienen la funcionalidad necesaria para interactuar dinámicamente con la red. Esta fragmentación crea ineficiencias innecesarias, aumenta los costos, sofoca la innovación y dificulta la obtención de los beneficios de la digitalización en una escala más amplia.

Por eso no basta con dotar a nuestros sistemas energéticos de capacidades digitales. También deben ser interoperables para que puedan introducirse las nuevas tecnologías y que se integren sin problemas. Cuando todos los nodos de la red pueden comunicarse de manera eficiente, quienes gestionan el sistema pueden lograr los resultados deseados con mayor rapidez.

Si se aplica correctamente, una mayor interoperabilidad entre las tecnologías digitales, tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta del sector energético, puede reportar beneficios reales. Los cargadores inteligentes de vehículos eléctricos podrían desplazar la carga a las horas en que la generación renovable es alta. Los termostatos y electrodomésticos modernos podrían responder a las señales de precios en tiempo real, ayudando a reducir los picos de consumo eléctrico. Podrían agregarse sistemas solares en los techos para suministrar energía a las redes cuando fuera necesario. Con los marcos adecuados, estos recursos pueden trabajar mancomunadamente, impulsando el progreso hacia los objetivos energéticos que los países y las comunidades se han fijado.

A menos que hagamos más para garantizar la interoperabilidad, nos arriesgamos a un futuro de potencial desaprovechado, oportunidades perdidas, inversiones inmovilizadas y crecientes amenazas a la seguridad energética. La frecuencia de los ciberataques contra las empresas de suministro energético se ha cuando menos triplicado en los últimos cuatro años, y ahora la inteligencia artificial los está volviendo más sofisticados. Sin embargo, sabemos que los sistemas interoperables basados en normas comunes pueden ser más resilientes a estas amenazas.

Por eso les pedimos a los gobiernos y a la industria que colaboren y trabajen para conseguir sistemas energéticos digitalizados que sean fuertes y seguros. Más que nunca, necesitamos una visión compartida y una planificación a largo plazo. Las propuestas recientes para una Red Energética Digital apuntan a crear una columna vertebral digital unificada para el ecosistema energético introduciendo identidad universal, legibilidad automática y verificabilidad. Estas características permitirían realizar transacciones energéticas transparentes, fiables e interoperables, por lo que se las debería tomar en serio.

Basándose en estas ideas, India ya está dando un paso calibrado hacia adelante con el lanzamiento de India Energy Stack. La IES (por su sigla en inglés) pretende construir una infraestructura pública digital que permita la identificación y el intercambio de valor entre multitud de actores y activos mediante especificaciones y normas uniformes.

Los sistemas energéticos seguirán transformándose de un modo u otro. Debemos actuar ahora para garantizar que los sistemas que surjan reflejen opciones de diseño bien pensadas. Eso significa fomentar la cooperación global y crear formas compartidas de infraestructura que funcionen para todos. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Fatih Birol es director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía. Nandan Nilekani, cofundador y presidente de Infosys, es presidente fundador de UIDAI (Aadhaar).