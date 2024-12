‘Acto diplomático’: La historia de la (no) boda fifí en el MUNAL

Hubo cocteles y vino, no era boda. Hubo bocadillos, no era boda. Hubo arreglos florales, no era boda. Hubo sesión de fotos de los novios, no era boda. Hubo felicitaciones por parte de los invitados, no era boda. Hubo misa, no era boda.

A mediados de septiembre, los trabajadores del imponente y bellísimo Museo Nacional de Arte , ubicado a una cuadra de Bellas Artes , y donde se exhiben obras de artistas como Tolsá , Rivera, Kahlo y Siqueiros , recibieron la noticia de que el 4 de octubre habría un evento de la Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ). Los directivos del museo dijeron que se trataba de un acto diplomático, a petición de la oficina encabezada, en ese entonces, por Alicia Bárcena , actual titular de Semarnat .

TE PUEDE INTERESAR: ‘Enjambre’: Así nació el operativo contra red de narcopolicías en Edomex

Llegó el día y para sorpresa de los empleados, el supuesto acto diplomático resultó ser la fachada para festejar la boda de Martín Borrego Llorente , quien un par de días atrás, antes del cambio de gobierno, era el Jefe de Oficina de la SRE, y hoy comisionado de Semarnat. Martín es un integrante del Servicio Exterior Mexicano que tuvo un ascenso meteórico en la cancillería, auspiciado por la propia Bárcena, pero envidiado por otros miembros de carrera que consideraban que no tenía los méritos suficientes.

El día del evento, 70 invitados, casi todos diplomáticos y de la más entera confianza de la pareja, incluida Bárcena, llegaron al MUNAL, después de una misa en la Capilla de los Ángeles, de la Catedral de la CDMX. Sólo que algunos cometieron la imprudencia, igual que los novios, de creer que sus redes sociales privadas son cerradas. Subieron imágenes con hashtags como #IonutMartinWeLoveYou o #LoveIsInTheAir. Ionut es Ionut Valcu, el esposo de Martín y número dos de la embajada de Rumania en México.