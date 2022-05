Adorables adolescentes LGBT

1.- En las plataformas de streaming más famosas del mundo hay muchas películas y series. La gran mayoría son producciones hechas en los tiempos en que no existía este tipo de sistemas de entretenimiento. Pero, poco a poco, cada compañía hace producciones originales que están teniendo grandes niveles de audiencia y aceptación. Todas ellas bien planeadas para que sean exactamente lo que el público actual consume.

2.- Así tenemos por parte de Netflix series inmensamente populares como Stranger Things, The Crown, La casa de papel, Bridgerton, Gambito de reina y Sex Education. Por su parte, Amazon Prime nos ofrece The Marvelous Mrs. Maisel, Upload y Modern Love. Disney + presenta The Mandalorian, Marvel’s Daredevil, Loki y WandaVision. Y Paramount Plus tiene Halo, The First Lady, Yellowstone, Dexter y The Handmaid’s Tale, por mencionar solo algunas.

3.- Cada una de las mencionadas series, así como muchas otras producciones originales o exclusivas, cuentan con equipos de trabajo verdaderamente espectaculares para ofrecer productos acordes a los tiempos actuales. Y, a veces, llegan a nuestras pantallas personales productos tan vanguardistas que tardamos algún tiempo en valorarlos a plenitud. Tal es el caso del reciente estreno de Heartstopper, una serie británica sobre adolescentes.

4.- En 2017, la joven escritora de ficción Alice Oseman empezó a publicar una serie en formato “web comic” llamada Heartstopper que trata sobre la vida romántica y el viaje hacia la madurez de Charlie Spring y Nick Nelson, dos adolescentes que descubren que su amistad es algo mucho más íntimo y apasionado de lo que creían. Al ser dos hombres, uno de ellos particularmente varonil y campeón de rugby, la trama resulta muy novedosa e inesperada.

5.- Ya para enero de 2021, Netflix anunció que haría una serie basada en la obra de Oseman. Y el pasado 22 de abril estrenó la primera temporada con 8 capítulos que se convirtieron en un verdadero fenómeno de audiencias en apenas un par de días. Incluso obtuvo un histórico nivel de 100% de aprobación en Rotten Tomatoes. Contrario a lo que se espera de una historia LGBT, Heartstopper es una serie romántica, dulce, sin sexo, apta para toda la familia.

6.- Para el público adulto, en Heartstopper aparece la ganadora del Óscar Olivia Coleman como mamá de uno de los protagonistas, en un papel periférico pero muy sólido. Por su parte, todos los adolescentes que participan son, efectivamente, menores de edad. Nada de esculturales actores de 30 años interpretando jovencitos; detalle que da a la serie un aire súper realista. Una pareja lésbica, una chica trans y dos “alternativos” completan el reparto.

7.- Esta historia de amor y autoconocimiento plantea todo un nuevo universo para las generaciones más jóvenes. Montones de millennials –entre otros mayores– se han volcado en redes sociales con declaraciones como “¡Ojalá me hubiera tocado vivir así mi adolescencia!” Cuando hayan pasado algunos años, tendremos cabal conciencia del cambio trascendental que Heartstopper está planteando en la sociedad. Es muy recomendable verla con toda la familia.

