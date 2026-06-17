Afectará filtro anticorrupción a políticos de la 4T en Coahuila

La intervención del gabinete de seguridad y la investigación de la UIF federal puede dejar fuera a dos que tres aspirantes a alcaldes en las regiones Sureste, Laguna y Carbonífera de la entidad.

El filtro de seguridad con controles fiscales, financieros y penales, impuesto por la dirigencia nacional de Morena para la selección de candidatos, afectará a varios aspirantes en Coahuila.

En un registro interno, los nombres de Antonio Flores, en Múzquiz; Shamir Fernández, en Torreón; y Gerardo Covarrubias, en Ramos Arizpe, son objeto de meticuloso escrutinio.

Los tres figuran en la lista de posibles candidatos a alcaldes y, de acuerdo a mediciones, gozan de cierta popularidad en sus respectivos municipios, pero tienen señalamientos negativos.

Según Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones en Morena, la selección de candidatos ya no será solo con base en popularidad, sino también en sus antecedentes y honestidad.

La representante de la 4T enfatizó que una mala reputación pública, el uso de guaruras y la exhibición de lujos son alertas de investigación fiscal para el gabinete de seguridad y la UIF.

De resultar efectivo el blindaje electoral de la 4T, puede dejar a Morena sin tres de sus principales figuras políticas para contender en 2027 por las alcaldías de Múzquiz, Torreón y Ramos Arizpe.

Tony, Shamir y Gerardo no son los únicos políticos de la 4T en Coahuila con uso de guardaespaldas y de comportamiento “buchón”, pero eso será tema de otra columna.

LA COLA Y EL PERRO

El juicio político contra el fiscal general, Federico Fernández, solicitado por el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, es el clásico caso de la cola moviendo al perro.

Tony Flores, diputado local y mecenas financiero de Ricardo, no perdona al fiscal su reciente detención junto a su hermana Tania por insultos a la autoridad y por huir de un retén carretero.

Es evidente que la solicitud de Mejía Berdeja no tiene sustento ni va a prosperar, pero Ricardo tiene que justificar ante los Flores Guerra que, suceda lo que suceda, está a su servicio.

La denuncia es por actos de presión policiaca a militantes de Morena y del PT durante la reciente elección a diputados locales, en la que el PRI ganó los 16 distritos electorales.

A otro perro con ese hueso.

SUSPIRA POR TORREÓN

El senador morenista Luis Fernando Salazar auguró el triunfo de la 4T en la elección a la alcaldía de Torreón para el 2027.

Salazar Fernández afirmó que la ciudad lagunera se encuentra en el abandono, con un transporte caro y viejo, el drenaje colapsado y maloliente y que eso la sociedad lo sabe y padece.

El representante popular morenista avisó en meses pasados de su interés por contender por la presidencia municipal de Torreón y ahora lo reitera con estas declaraciones.

“Yo creo que en Torreón se abren oportunidades muy relevantes para que la sociedad se organice y Morena gane las elecciones en el 2027”, confió.

AGUAS CON JUAN CARLOS

En el Simas Carbonífera, la corrupción y el tráfico de influencias campean ante la ausencia de autoridad de sus directivos, que se hacen de la vista gorda a lo mejor por complicidad.

Claro ejemplo de ello, dicen, es Juan Carlos Ortiz, ex gerente de esta dependencia, que durante su gestión se sirvió con la cuchara grande e instaló cinco plantas de venta de agua de garrafón.

El negocio es válido y legal, pero lo abusivo del caso es que hay denuncias de que se autorizó una tarifa preferencial para uso de vivienda, a pesar de que el consumo es comercial.

Juan Carlos, según señalamientos en redes sociales, cobra aún como directivo de Simas, a pesar de que hace tiempo se dio a conocer su baja de esta oficina.

Así las cosas...

LA FRASE DE HOY

“No puedo decir nada aún... como dice el amigo Chano Díaz, pero ando súper, súper contenta, gracias a Dios”: Alhira Reséndiz.