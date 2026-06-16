Se autodestapa Dávila para alcalde de Torreón

El político de 45 años de edad acaba de ganar la elección a diputado local en el distrito 11, se dice contemporáneo del gobernador Manolo Jiménez y por eso se autodestapó para alcalde sustituto.

Por una consideración generacional, el diputado local electo, Hugo Dávila , considera ser el perfil idóneo para asumir la alcaldía de Torreón, según ha dicho a cercanos colaboradores y familiares.

Dávila Prado ya tiene el visto bueno de los hijos del fallecido edil, Román Cepeda, y del exsecretario del Ayuntamiento torreonense, Pepe Ganem, para llegar a gobernar la Perla Lagunera.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, frisa los 46 años, y el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal, anda por los 41 años de edad, por lo que su teoría no suena descabellada.

Además, su padre, Paco Dávila, y Román Alberto Cepeda compartieron una vida política en la comarca lagunera, aunque el primero salió del PRI por un tiempo para irse al PRD.

A veces ser contemporáneo no es suficiente, pero vale uno o dos puntos...

FUERTE Y CLARO

El gobernador Manolo Jiménez rechazó ayer la versión de que Estados Unidos investigue sus cuentas y afirmó que tiene su visa vigente, y ha visitado el consulado de Estados Unidos en fecha reciente.

“Han estado haciendo acusaciones en redes sociales y con algunas notas, pero no hay nada oficial, nada real”, aclaro el mandatario coahuilense.

En otro orden de ideas, Jiménez Salinas calificó como patadas de ahogado, las impugnaciones de Morena y solicitud de juicio político del PT, tras ser derrotados en la elección a diputados locales.

Desde Torreón, Jiménez Salinas dijo que los 400 mil votos de diferencia y los 30 puntos porcentuales a favor del PRI, hacen poco creíbles las acusaciones de la oposición.

ÓSCAR, DE NUEVO

Hace unos meses, en entrevista con reconocidos periodistas coahuilenses, el gobernador Manolo Jiménez adelantó que tras la elección del 7 de junio eran posibles cambios en el gabinete estatal.

Y no es por intrigar, pero de nueva cuenta surgen rumores de que Óscar Pimentel dejará la Secretaría de Gobierno, a pesar de su buen desempeño.

En Palacio Rosa, el tema de los cambios y enroques en la administración estatal se maneja con suma discreción y varios funcionarios, incluso rechazar la rumorología.

Veremos y diremos...

SE HIZO PATO...

Fernando Rodríguez, diputado local suplente de Tony Flores, ya sacó las uñas y ahora presiona para conseguir contratos de suministro de carbón para la Comisión Federal de Electricidad.

Tras perder recientemente el registro del partido político México Avante, el llamado “Demonio de Tasmania” busca fortuna en el mineral que el gobierno estatal otorgará a productores locales.

Rodríguez González se hizo pato a la hora de dar los nombres de los “coyotes” que entregan millonarios contratos a prestanombres de empresarios que no son de Coahuila.

Entre líneas, Fernando advirtió que sabe de la identidad de los “coyotes” del carbón que entregan contratos a amigos y gente desconocida que no son del estado. El comal le dijo a la olla...

AGRADECE SELINA BREMER

En una emotiva aparición en redes sociales, la señora Selina Bremer, viuda del recién extinto alcalde de Torreón, Román Cepeda, agradeció las muestras de afecto y cariño para su familia.

La aún presidenta honoraria del DIF Torreón expresó en su perfil la sincera gratitud a familiares, amigos y ciudadanos por sus palabras de consuelo, por la pérdida de su compañero de vida.