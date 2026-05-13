Al baile vamos

La muchacha es hermosa. Está en un baile. Ese baile tiene lugar en un pueblo del norte de Coahuila. La muchacha ha ido al baile con su mamá y su hermana. Pero no baila, porque tiene novio. El novio está en el otro lado, pero vendrá en diciembre para casarse. La muchacha ya está pedida y dada. Por lo tanto, no puede bailar. Si está en el baile es porque tiene una hermana más pequeña que también necesita encontrar novio. Su hermana está bailando con un muchacho que la corteja. Quizá esa misma noche se harán novios. Es lo que espera la muchacha. Es lo que espera su mamá. Para eso son los bailes.

Llega un bailador a nombrar a la muchacha que ya tiene novio.

– ¿Bailamos, señorita?

– No.

La respuesta es fría y es cortante. La muchacha ni siquiera mira al invitador.

– ¿Por qué? –pregunta el hombre.

– Porque no.

– ¿No le gusta el baile?

– Sí.

– ¿Y entonces?

–No bailo.

A un lado, la madre finge no escuchar el diálogo. Bien sabe que su hija sabe bien. No necesita intervenir.

Pero el terco galán insiste. Esgrime un argumento poderoso, el que supone le dará la victoria sobre la empecinada negativa de la chica.

– Concédame por lo menos una pieza, señorita. Usted sabe que al bailar platican las personas. Si se caen bien, de ahí nacerá una bella amistad. Y, quién sabe, con el tiempo las amistades se pueden convertir en algo más. ¿No cree?

Al decir eso se acomoda el sombrero. No es su intención acomodárselo: quiere mostrar la mano sin anillo matrimonial. Pero la muchacha ni siquiera se fija. Con el mismo tono de indiferencia repite otra vez:

– No.

El hombre continúa su ataque. Jactancioso, como quien ha combatido otras veces batallas semejantes y al final ha salido triunfador, se recarga en una columna que está al lado, junto a la silla que ocupa la muchacha, y desde ahí continúa el asedio, fanfarrón.

– ¿De veras no va a bailar conmigo?

Lo dice con una sonrisilla escéptica, como si aquella negativa fuera algo extraordinario, inverosímil; un acontecimiento insólito que alterara el orden del Universo. Y la muchacha:

– No.

– ¿Por qué no?

(Ya se le están agotando las fórmulas al hombre).

– Porque no.

– ¿Está cansada?

(El baladrón quiere salvar la cara).

– No.