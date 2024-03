AMLO / Claudia: Blindados

Este es el lugar común: “el bloque opositor ha fallado en aprovechar las siguientes rupturas de la narrativa presidencial, por impericia estratégica o porque Xóchitl avanza sin los partidos políticos”.

1ª RUPTURA: CORRUPCIÓN

* Adjudicaciones directas: de 2019 a 2021, el Gobierno federal adjudicó (sin licitación) entre 38 y 43 por ciento de sus compras anuales: el mayor número de compras sin licitar en la historia del país (IMCO: 2023).

Ejemplos (2018-2024): Tren Maya: 80 por ciento de los contratos por adjudicación directa. Refinería Dos Bocas: 99 por ciento. Segalmex: 70 por ciento. Servicios de comunicación social y publicidad: 90 por ciento de los contratos sin licitar.

* Avión presidencial: AMLO solicitó clasificar su venta (a menos de la mitad de su valor original) al país de Tayikistán, como de seguridad nacional hasta 2028. Nunca se supo de la construcción de los hospitales en Tlapa (Guerrero) y Tuxtepec (Oaxaca) con los mil 659 millones obtenidos por la venta del avión.

* Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex): 12 mil 802 millones de pesos, de los cuales no se sabe nada (IMCO: 2023).

* Corrupción familiar: Felipa Obrador, prima de AMLO, propietaria de una empresa contratista de Pemex: obtuvo contratos por más de 385 millones de pesos. José Ramón López Beltrán y su familia vivían en la llamada Casa Gris en Houston −propiedad de Baker Hughes, la empresa petrolera que tenía contratos con Pemex por 151 millones de dólares−. Los hermanos de AMLO aparecen en varios videos recibiendo dinero en efectivo para la causa amloista. Andrés, hijo de AMLO, utiliza el programa Sembrando Vida para beneficiar su empresa de cacao ubicada en la Finca Rocío en Tabasco. En fechas recientes, reportajes de investigación de Latinus revelan que los tres hijos mayores de AMLO, José Ramón, Andrés y Gonzalo, trafican con influencias para obtener ganancias multimillonarias en el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, por ejemplo.

2ª RUPTURA: FRACASO OBRAS FARAÓNICAS

* La refinería Dos Bocas pasó de 47 mil 200 millones de pesos a 153 mil 600 millones; mientras el Tren Maya se elevó de 63 mil millones de pesos a más de 95 mil millones, según cifras oficiales. ¿Produjo la refinería −ya inaugurada su primera etapa el 2 de julio de 2022− su primer litro de gasolina? No. ¿Cumplió la construcción del Tren Mayo con presentar el impacto ambiental y social de la obra? No. Por el contrario, “el proyecto duplicará la tendencia de deforestación en la región, pasando de 9.786 hectáreas por año a 12.189,2 hectáreas por año entre 2018 y 2030”.

3ª RUPTURA: SALUD

* La cancelación del Seguro Popular (2019) dio lugar a la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Ante su rotundo fracaso −acompañado de un desabasto de medicamentos y corrupción generalizados−, AMLO propuso la hechura del IMSS Bienestar (2022)-para alcanzar un sistema de salud como en Dinamarca.

Las ocurrencias en salud se pagan con muertes: entre la pandemia y las insuficiencias del Insabi, de 2020 a 2022, México registró un exceso de mortalidad de 793 mil 625 fallecimientos. Hoy, casi el 40 por ciento de los mexicanos no tiene acceso a los servicios de salud.

4ª RUPTURA: INSEGURIDAD PÚBLICA

* 180 mil 947 homicidios dolosos en México de 2018 a 2024.

* El crimen organizado está presente en 81 por ciento del territorio mexicano. Esto “equivale a 1.59 millones de kilómetros cuadrados, donde 108 millones de mexicanos viven en riesgo potencial”.

* La política amloista de “abrazos, no balazos” sugiere una complacencia y una permisividad del gobierno amloista para combatir al crimen organizado de manera estratégica e integral.

En el supuesto que Xóchitl y la oposición desarrollaran la capacidad, todavía incipiente, para aprovechar estas rupturas en la narrativa presidencial y bombardearán a Claudia (que es reflejo directo de la alta popularidad de AMLO) toparán con pared. Llegarían, seguro, a las clases medias y altas, preocupadas, primero, por perder sus privilegios personales y, segundo, por mantener sus garantías individuales.

No llegarían más lejos, porque las clases populares, exigidas por sobrevivir cada día, responderían como este taxista: “la verdad es que en mis familias no tenemos pedos: mis jefes reciben 6 mil pesos cada uno, de ahí se les pellizca para el taco. Mi chavo trabaja en “Jóvenes Construyendo (sic)” y le dan 7 mil (y ni se presenta). Yo salgo a trabajar a ratos, si me da la gana, y hasta me sobra para echarme unas chelas, y la verdad −con todo respeto− me viene valiendo madre, si AMLO lo está haciendo mal, nomás que no nos quite los apoyos, porque el ruco tiene nuestro voto”.

Allá abajo: AMLO y Claudia están blindados. ¿Les será suficiente este blindaje?

Al tiempo.