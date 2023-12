AMLO, Claudia, Xóchitl, Samuel, Mariana, Fayad, Madedito, Lorenia, Mauricio y Víctor

Ponen cuernos a Omar Fayad en Noruega

Apenas tocó suelo en Oslo, el recientemente nombrado Embajador de México en Noruega, Omar Fayad, vio coronada su cabeza con los cuernos de un casco típico de la nación vikinga.

Se trata de una costumbre nórdica, que sustituye a las medallas y las bandas que cruzan el pecho de los embajadores en otros países.

Sorprendido, el exgobernador priyista de Hidalgo, declaró a la prensa:

“Con que no me los pongan en Pachuca y todo está bien. Es que, Victoria (Ruffo) no quiere venirse conmigo para acá, ha de ser por los 20 grados bajo cero que hay ahorita. Y por más que le digo que se va a componer el clima (-5oC en primavera) no la convenzo”.