Aniversarios, En Vogue y Oasis

El pasado viernes 7 de marzo, justo un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se cumplieron 40 años en que hizo historia “La gran noche del pop”.

Tal y como puede verse en el documental del mismo título que en este mismo espacio recomendamos cuando se estrenó en Netflix a fines de enero del año pasado, fue el 7 de marzo de 1985 cuando se estrenó el tema “We Are the World”, producido por el gran Quincy Jones y escrito por “El Rey del Pop”, Michael Jackson y Lionel Ritchie, el cual fue una experiencia única desde su grabación la noche del 28 de enero de aquel mismo año siendo la cita en el estudio de Jones aprovechando que la mayoría de los cantantes iban a darse cita previa en los American Music Awards y siendo una iniciativa del desaparecido Harry Belafonte las recaudaciones fueron destinadas para la hambruna en Etiopía.

Días después de este aniversario, fue en España en donde el pasado martes 11 de marzo se cumplieron también 40 años de la salida del álbum “Hombres G” de la autoría de la agrupación homónima que para el 24 de octubre fue certificado como disco de oro en España y a partir del año siguiente llegaron al estrellato luego de su país en México como parte del naciente movimiento “Rock en tu Idioma” y que fue grabado a su vez en enero de 1985. El grupo liderado por David Summers logró asentarse en el gusto del público mexicano desde entonces gracias a temas como “Devuélveme a mi Chica”, “Venezia” y otros más que son recurrentes sus giras por plazas nacionales que incluyen a Monterrey.

Mientras se daban a conocer estas notas de aniversarios y festejos desde la ciudad de Los Ángeles, California, nos llegó una noticia lamentable relacionada a una de las integrantes de las agrupaciones femeninas de Rhythm and Blues y soul de los años 90, En Vogue, ya que Dawn Robinson reveló que lleva tres años viviendo en su automóvil a pesar de que todavía en junio del año pasado junto a sus otras tres compañeras dieron conciertos importantes como el de Mighty Hoopla en Londres con una concurrencia de unos aproximados 60 mil espectadores. Vale la pena comentar que prácticamente desde la crisis inmobiliaria del 2008 muchos habitantes de L.A.viven experiencias similares.

En Vogue tuvo su mayor auge a inicios de la década de los 90 siendo algunos de sus temas más famosos “Free Your Mind” y “My Lovin´(“You´re Never Gonna Get It”), contenidos en su segundo álbum de estudio “Funky Divas”, de 1992, mismo año en el que participaron en un álbum conmemorativo de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Para terminar con una nota más agradable, ya que mencionamos a Londres y grupos exitosos de los 90s, a la esperada serie de conciertos de la famosa banda de rock británica Oasis se anunció esta semana que la acompañará la filmación durante la misma una película sobre su gira mundial la cual será dirigida por Steven Knight, creador de la serie “Peaky Blinders”.

