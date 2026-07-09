Aquí se juega, aquí se paga. El ISR de extranjeros con ingresos en México

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Aquí se juega, aquí se paga. El ISR de extranjeros con ingresos en México
    El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un gravamen directo que se aplica a tus ganancias o ingresos. ESPECIAL.

Estimado lector, ¿recuerda a La India María aterrizando en Los Ángeles, cuando la migra le confiscó su caja de chiles y casi la regresa por venir a trabajar con visa de turista? Hoy imagínese la película al revés. Los que aterrizan ahora son residentes en el extranjero; no traen chiles, ni vienen a buscar trabajo en un restaurante, traen contratos. Vienen a hacer negocio con el Mundial. Y lo que muchos no saben es que aquí la aduana que importa no está en la puerta: está en el ingreso.

Véalos llegar. El promotor que trae a un cantante para el festival de la afición. El extranjero contratado por unos meses por una empresa mexicana para apoyar sus actividades durante el Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: Sonría, lo está viendo el SAT. La kiss cam de la discrepancia fiscal

El consultor y el fotógrafo que cobrarán honorarios por unas semanas de trabajo en las sedes. El dueño extranjero de un departamento que lo renta durante toda la justa.

La marca que cobra regalías por licenciar su nombre. Todos extranjeros, todos cerca de la taquilla mexicana y todos con una pregunta incómoda: ¿Quién paga ISR?

Aquí quizá usted me detenga: “Pero si el Mundial es un paraíso fiscal, usted mismo lo contó”. Cierto, y sostengo cada palabra: quienes están en la lista que la subsidiaria de la FIFA entrega al SAT gozan de la cortesía completa (si se perdió esa historia, la encuentra en “No es un mundial, es un paraíso fiscal”).

Pero ese beneficio no es como pulsera de hotel todo incluido. Tiene dueño, tiene reglas, tiene lista y tiene límites.

Los demás residentes en el extranjero que vengan a hacer su agosto en junio juegan con las reglas de siempre. Y las reglas de siempre dicen algo muy simple. El que anota en cancha mexicana, paga.

En el idioma de la Ley del Impuesto sobre la Renta se dice así: los residentes en el extranjero pagan ISR por los ingresos cuya fuente de riqueza se encuentre en territorio nacional.

Si el ingreso nació aquí, aquí se paga. La ley trae su propio álbum Panini: sueldos, honorarios, arrendamiento, regalías, espectáculos, servicios, intereses, entre otros. Cada estampita tiene su artículo, como cada jugador tiene su posición.

Repasemos la alineación con sabor a Mundial. El cantante extranjero cobra por un espectáculo. El empleado contratado por la empresa mexicana cobra un sueldo. El consultor y el fotógrafo cobran por servicios personales independientes.

El dueño del departamento obtiene ingresos por arrendamiento de inmuebles. Y la marca que licencia su nombre cobra regalías. Cada uno tiene sus reglas, pero casi siempre aparece la misma mecánica: quien paga desde México les descuenta el impuesto antes de entregarles un peso, vía retención.

Eso es jugar de visitante: entrar, jugar su partido, cobrar con retención y marcharse. Pero hay otro jugador más peligroso, el que dice ser visitante y se comporta como local.

Abre oficina, monta bodega, instala su tienda, deja gente cerrando contratos en su nombre. Para ese, la ley tiene un concepto reservado: establecimiento permanente.

¿Y eso qué es? Dicho en corto: cualquier lugar de negocios en el que un residente en el extranjero desarrolla, parcial o totalmente, actividades empresariales o presta servicios independientes.

Puede ser una sucursal, agencia, oficina, instalación. Y ojo: ni siquiera hace falta local con letrero bonito. También puede configurarse cuando una persona en México concluye habitualmente contratos por cuenta del extranjero o desempeña el papel principal para que esos contratos se celebren.

Cuando eso ocurre, se acaba el cuento del visitante. El extranjero empieza a jugar como local por los ingresos atribuibles a ese establecimiento, con todo lo que implica.

El establecimiento permanente no pregunta intenciones ni revisa el sello del pasaporte; pregunta hechos.

El stand que operó toda la justa, la bodega que surtió mercancía, el equipo de ventas que firmó contratos sede por sede: cada jugada puede convertir al visitante en local sin que se haya dado cuenta.

¿Y a usted, empresario mexicano, en qué le toca este partido? En que muchas veces el árbitro es usted. Si contrata o paga a un residente en el extranjero, puede corresponderle efectuar la retención y enterarla.

Si no lo hace, el problema cambia de portería: la autoridad puede exigirle el impuesto no retenido y, de pilón, el pago podría perder la deducibilidad. Antes de firmar con el proveedor extranjero, pregunte, documente y retenga lo que proceda.

Así que ya lo sabe: en la cancha mexicana nadie juega gratis. Fuera de los supuestos especiales del Mundial, el visitante puede pagar con retención en la puerta y el que se comporta como local puede terminar con expediente propio. Si su negocio recibe jugadores extranjeros esta temporada, revíselo antes del silbatazo: en esta cancha la aduana no está en la puerta, está en el ingreso.

huorsa@ortizgarza.com.mx

X: @huorsa

Substack: Historias de impuestos bien contadas

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
impuestos

Localizaciones


México

Organizaciones


SAT

Hugo René Ortiz Santos

Hugo René Ortiz Santos

Columnista de VANGUARDIA, comediante fiscal por vocación no diagnosticada. Dicen que los contadores nacemos sabiendo sumar... pero Hugo René también nació sabiendo restarle drama al SAT. Es licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Tec de Monterrey, lo que básicamente significa que aprendió a sufrir con estilo y corbata. Tiene dos maestrías: una en Impuestos (porque a alguien tenía que gustarle eso) y otra en Derecho Internacional, por si alguna vez hay que explicarle al SAT que el tequila no se exporta con IVA incluido.

Empezó su carrera en California, donde trabajaba en una empresa de arroz... porque uno tiene que saber de granos antes de hablar de deducciones. Luego se fue metiendo al mundo de la contaduría, ese hermoso universo donde la emoción más fuerte es cuadrar el balance a la primera. Y cuando pensó que ya nada podía sorprenderlo, ¡lo invitaron al mismísimo SAT! Así es: fue asesor de la jefa del SAT y también trabajó en Planeación, es decir, ayudó a diseñar el mapa del infierno... pero con Excel.

Hoy es socio director en la firma Ortiz Garza y Asociados, donde lidera proyectos fiscales y se dedica a hacerle la vida más fácil a los que le temen al buzón tributario más que a su ex.

Además de contar números, también cuenta historias: fue conductor de “Frecuencia Fiscal” durante 14 años, donde explicaba impuestos como si fueran recetas de cocina (”agarre su CFDI, métalo a la licuadora fiscal y espolvoree deducciones”). Hoy conduce el pódcast “Entre Contadores”, donde se hablan de temas serios... pero con risas entre líneas y anécdotas que harían llorar a un auditor.

También ha sido catedrático, presidente de comisiones, columnista en El Financiero y miembro activo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es decir, Hugo René no solo conoce la ley, también sabe aplicarla sin que a uno le den ganas de esconderse en las Islas Caimán.

Si alguna vez pensaste que los impuestos eran cosa seria... es porque no has leído una columna de Hugo René. Prepárate para entender tus finanzas como si te las explicara tu compadre chistoso... pero con cédula profesional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La ex alcaldesa de Múzquiz permanece en el Centro de Reinserción Social Femenil de Saltillo bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Tania Flores comparece este jueves por segunda causa penal
Hondureños encabezan la lista de migrantes desaparecidos en Coahuila.

Suman 81 migrantes desaparecidos en Coahuila
La cabalgata recorrerá caminos y ejidos de San Buenaventura antes de concluir en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.

Tradición a caballo: San Buenaventura vivirá dos días de cabalgata este fin de semana

Entre las irregularidades detectadas a la administración de Tania Flores, figura un subejercicio de más de 25 millones de pesos.

Subejercicios e irregularidades: El saldo financiero que dejó Tania Flores en su paso por la alcaldía
Alsuper Plus Toreo abrió sus puertas como la sucursal número 12 de la cadena en la capital y 25 en Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO

Fortalece Alsuper su presencia en Saltillo: abre sucursal Toreo
Derrumbes en Morena

Derrumbes en Morena
Víctor Rodríguez Padilla: Uno menos

Víctor Rodríguez Padilla: Uno menos
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas