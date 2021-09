$!Arte del 911

La caída

Una de las más evidentes trabas al abordaje del suceso fue el referente al dilema de su representación: desde el primer minuto un consenso mediático buscó evitar la reproducción visual de las víctimas o de situaciones que al calor del momento pudiesen herir la susceptibilidad pública.

Sin embargo, hubo casos que trascendieron el cerco de la auto impuesta censura para empezar a ofrecer una visión divergente a la construcción propagandística de los emporios mediáticos.

Caso paradigma fue el del experimentado fotógrafo documental Thomas Hoepker, quien sin estar en el epicentro del suceso, fue capaz de construir una imagen dotada de una gran complejidad en su lectura e implicaciones: una extraña escena de apacible descanso urbano, con la catástrofe del WTC humeante al fondo, que más allá de su evidente intención testimonial, se tornó una especie de documentalismo subjetivo y logró un potente efecto en su aparente contradicción entre discurso estético y temático.

En el campo de lo cinematográfico, destacaron, además del famoso documental de Michael Moore; September 11, volumen de cortos dirigidos por directores como González Iñárritu, Sean Penn o Ken Loach; United 93, de Paul Greengrass o World Trade Center, de Oliver Stone. Giros más personales al trauma colectivo y personal se abordaron en Reign over me y Extremely Loud and Incredibly Close, basada en la exitosa novela de Jonatan Safran.