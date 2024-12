Block de notas (36): Claudia Sheinbaum no puede con el cargo

La vida aprieta en la ventana más duro que nunca. En la fila de las tortillas. En los merenderos que frecuento para distraerme un poco y leer, en la fila de los tacos del pastor, en las cafeterías urbanas, en las ya casi inexistentes combis y rutas urbanas... en todo lugar. Y gracias a Dios, lectores como usted, que me favorecen con su atención y lectura, me abordan y me dicen de lo siguiente: “todos sus temas se cumplen cabalmente, maestro”.

Los suicidios, la plaga de los motonetos, las pandillas y su brutalidad, la maldad y violencia sin freno a nivel nacional, el embarazo de las adolescentes (la verdad, se embarazan por algo sencillo: el sexo es rico, se practica donde sea y no cuesta nada), la venganza que ya llega a la muerte en fechas recientes entre familias y pandillas; ya no el uso generalizado de navajas o palos como armas, ahora afloran armas muy “sureñas”, para definirlo, como machetes y sables o azadones, la verdad ni sé cómo definirlo; el alcoholismo de todo mundo, no sólo de los jóvenes y menores de edad, insisto... en fin, todas las plagas bíblicas nos acechan y han tomado residencia en la entidad. No poca cosa.

Hartos comentarios me llegan de usted con motivo de todo lo anterior esbozado aquí, en este generoso espacio de VANGUARDIA, con motivo de mi oportunidad periodística por parte de quien esto escribe. Gracias por todas sus glosas y apostillas. ¿Por dónde empezar, por dónde iniciar? No lo sé. Todo necesita inmediata atención porque la porosidad y el quiebre del tejido social urbano ya está a punto del colapso o ya está colapsado, y va a ser imposible volverlo a dejar en una especie de normalidad y sentido humanitario, cosa que ya perdimos.

Iniciemos por algún lado, pues: Claudia Sheinbaum no puede. La hija predilecta de López Obrador , no puede con el cargo. Al día de hoy no da color. No hay plan ni estrategia en dos temas delicados que nos llevan ya a la ruina: la economía y la inseguridad. No hay Estado de derecho en amplios territorios de la nación. Al momento de redactar la presente nota, usted conoce de lo siguiente: leamos las notas de un día al azar... el lunes 2 de diciembre, apenas iniciando mes, en teoría, uno de los más bellos y pacíficos del año por eso llamado “Navidad”. Lea usted por favor: en Guanajuato, masacre de 8 humanos. En Morelos, masacre de 9 seres humanos y lo que usted conoce de sobra: en Sinaloa van 507 muertos y decenas de desaparecidos.

Nota Uno: Noticias frescas del “paraíso” llamado México: se enfrentan en Michoacán civiles armados y militares. Hay tres muertos (1 de diciembre). En Quintana Roo acribillaron a cuatro jóvenes afuera de sus viviendas; dos eran menores de edad. En Quintana Roo van más de 126 homicidios de enero a octubre. ¿Sabe en qué vehículos iban los agresores con las armas con las cuales mataron a cuatro muchachos? Sí, lo adivinó, en motocicletas. En Veracruz incautan droga que tenía como fin destino el país de Camerún. Matan a hombre y hieren a dos niñas en Monterrey; los agresores armados iban en... motocicletas.

Nota Dos: La siguiente frase ya no es mía, vaya, ya no es ni de su autor, es suya, usted la ha hecho suya con el paso del tiempo y la réplica en estas letras. Vaya, usted ya la sabe de memoria. Es la tremenda, sabia y puntillosa reflexión del mejor reportero del mundo, Jon Lee Anderson : “Ustedes, los periodistas mexicanos, tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos, hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

Nota Tres: Fue un reportero, un periodista y no un sociólogo, no un investigador universitario (que pomposo suena lo anterior, ¡ja!), no un académico de escritorio, no un psicólogo, quien fue el primero en advertir sobre la brutalidad, sevicia y bestialidad a la hora de matar, ya no sólo de los cárteles de la doga y criminales, sino la de todo mundo. Claro, aquí también en el vecindario.

Nota Cuatro: Lea usted por favor las siguientes noticias recientes, se las presento al azar, es sólo una pálida recopilación: en Acapulco, Guerrero, tierra “gobernada” por Morena , fueron tirados dos cuerpos decapitados, pero tres cabezas. Falta un cuerpo, digamos. O bien, los restos de lo que fue un cuerpo humano. En Morelos, se encontraron bolas de plástico con restos de lo que un día fueron seres humanos de al menos 18 personas diferentes...

Nota Cinco: Gracias por recordar todos mis textos. En mi saga de alcoholismo, cinco ensayos al día de hoy editados, perfilados en matrimonio letal con los jóvenes (o viejos, da igual, todo mundo es alcohólico, incluyéndome, ni modo), anuncié precisamente de lo anterior. Desgraciadamente se ha cumplido todo: la muerte de tres niños bebidos y al volante. Emiliano Siller, Emiliano Rocha y dos hermanos, Rodrigo y Emiliano Márquez. De los cuales sólo este último vive hoy con un pronóstico reservado.

