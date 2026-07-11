Puede ganar un país por autogol. Puede ganar una oncena por cabezazo al saltar, de defensa colado, sin destreza ni estrategia.

Hay combinaciones de gran precisión, atrapadas de portería con vuelo de ángel, despejes oportunos con recepción impecable, sin anotación de gol. Hay opciones solidarias que dejan de golear y, ya cerca del portero, echan el balón fuera para que pueda ser auxiliado un jugador adversario derribado.

PREMIO Y DESCALIFICACIÓN

El brindis de balón en copa lo hace algunas veces el equipo que metió más goles sin jugadas valiosas. Y quienes practicaron un futbol moderno, elegante, inofensivo y limpio, preciso y rápido, con combinaciones sucesivas victoriosas que no alcanzaron balón en red, quedan descalificados.

Quizá en ligas mundiales futuras se entregue la copa no a quien metió más goles sino a quienes lucieron un futbol de gran técnica, con avances inteligentes, sin goles; pero también sin empujones, jalones, zancadillas o tachonazos en espinilla.

LA ROÑA Y LAS ESCONDIDAS

Eran juegos de infancia.

Ahora la roña es la corrupción; cada uno contagia al otro y la cacería de corruptos se parece a aquello de “jugar a las escondidas”.

Unos se entregan, otros se esconden y los más quedan tolerados en un tipo de anonimato normalizado. Se han tejido complicidades con perversidades, con ventajas recíprocas de escamotear unos y disimular otros.

El dinero ciudadano se escurre, por múltiples agujeros del barril oficial, para engrosar inocultables fortunas particulares. La disciplina de no tomar lo ajeno, de no escamotear lo público, de no caer en peculado y obrar, no desde la codicia sino desde la conciencia, es grave carencia en la vida pública.

GUION PARA COMEDIA FILMADA

Se inventa una ciudad de “todo al revés”: proyectos para el pasado apoyados en memorias del porvenir. Experiencia y esperanza marchan de la mano. Los pisos se volvieron techos y los techos pisos. Se afirma para negar y se niega para afirmar. Se invierte para perder y se malgasta para ganar. En el futbol no se premia a quienes meten más goles sino a quienes mejor los impiden.

Se duerme durante el día y toda actividad empieza al anochecer. El saludo de amigos es una trompada y el mayor insulto es un abrazo. La gente se queja de las ofertas y de los precios bajos y espera, para comprar, tiempos de encarecimiento. Las familias empiezan con un divorcio y los matrimonios se celebran con separación... En el estreno, la gente se salió del cine para ver la película en pantalla gigante en la plaza... El aplauso fue un abucheo... ja!

TÉ CON FE

-Soy ateo. No he encontrado a Dios.

-Si lo andas buscando, se debe a que Él ya te encontró. Eres como aquel pez que nadaba en lo profundo del océano porque... andaba buscando el mar.