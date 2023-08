Este fin de semana se estrena en los cines de México la mejor película del año relacionada al tráfico de niños ... y no nos referimos a la tan publicitada “Sonido de libertad”, de Alejandro Monteverde.

Más bien se trata de “Broker: Intercambiando vidas” (“Broker”), la más reciente obra fílmica del cineasta de origen japonés Hirokazu Koreeda, quien en la última década ha sido uno de los más aclamados realizadores del mundo a partir de ganar en el año 2013 el Premio del Jurado del Festival Internacional de Cine de Cannes por “De tal padre, tal hijo”; la Palma de Oro del mismo Festival en el 2018 para “Un asunto de familia”, cinta que obtuvo a su vez una nominación a la Mejor Película Extranjera de aquel año pero que le ganó nuestro compatriota Alfonso Cuarón por “Roma” y el año pasado su presencia en dicho certamen no pasó inadvertida puesto que su actor protagónico, Song Kang-ho (recordado como el patriarca de “Parásitos”) obtuvo su propio galardón al Mejor Actor del Festival en su edición 2022.

Precisamente porque ni la propuesta fílmica (más bien propagandística) de Alejandro Monteverde y Eduardo Verástegui y Mel Gibson como unos de sus productores no está a la altura, por ejemplo, de la mencionada “Roma”, de nuestro también compatriota Alfonso Cuarón, es que no hay vuelta de hoja que “Broker: Intercambiando vidas” es una película que, además de poner los reflectores sobre una verdadera y preocupante realidad a nivel mundial como es el deleznable negocio del tráfico de niños, lleva a la reflexión sin ninguna intención ideológica detrás, simplemente siendo fiel al estilo que ha caracterizado a Koreeda desde sus primeras películas de resaltar desde su trinchera las familias no tradicionales que en su país proliferan como en el resto del mundo lo mismo que el entorno criminal.

Dicho esto, la premisa de “Broker: Intercambiando vidas” (aunque su subtítulo en español persiste en “vender trama” para dizque darle idea a un espectador común el tipo de película de la que se trata), inicia con Ha Sang-hyun (Song Kang-ho) y Dong-soo (Gang Dong-won), una pareja de “brokers” o traficantes de niños cuyo “modus operandi” es dejar cajas a disposición de padres que quieran deshacerse de sus hijos para ellos recogerlos y venderlos al mejor postor, esto hasta que al día siguiente de recibir a un bebé, la madre de este, una joven prostituta llamada Moon So-young (Ji-eun Lee), se ha arrepentido de su acción y quiere recuperarlo, eventualidad que obliga a los brokers a tomar nuevas medidas para con la madre del bebé y los clientes que ya tenían contemplados para “la transacción”.

Como bien se puede deducir de lo antes comentado, si bien “Broker: Intercambiando Vidas” no recrea un hecho real, como es costumbre en la filmografía de Koreeda, sin llegar a juicios de valor, y en este caso en particular mezclando el drama y el género del thriller con la comedia al estilo que lo hizo en la también mencionada “Parásitos” su director Bong Joon-ho, nos enfrenta a una problemática que al “normalizarse” en este caso en los países del primer mundo aunque también en ellos se trata de actividades criminales, la insensibilidad que uno pudiera asumir que tienen quienes se dedican a esto no necesariamente es privativa de ellos, puesto que de pronto los insensibles dentro de este contexto pueden ser todavía más quienes engendran a estos niños no deseados que enfrentarán esta realidad.

