$!Cabalgata exhibe división en el equipo de Samuel.

No hay otra explicación que el celo profesional de Mike Flores -secretario general de Gobierno- hacia Javier Navarro Velasco, anterior ocupante de dicha cartera y hoy, responsable del Gabinete del Buen Gobierno, que coordina las Secretarías de:

- Oficina de Representación del Estado en la CDMX.

Vámonos por partes, al estilo del Dr. irlandés, Jack The Ripper:

La cabalgata de 2,300 jinetes partió puntual a las 10AM rumbo a la Explanada de los Héroes, de donde regresaron al Parque Fundidora, lugar de salida.

Por alguna razón, Samuel encomendó tal evento a Javier Navarro. Vi una nutridísima asistencia y durante su mensaje, Samuel resaltó notoriamente el trabajo de Javier en su gestión como secretario general de gobierno.

Las ausencias a veces llaman más la atención que las presencias.

No vi en la cabalgata al senador Luis Donaldo Colosio Riojas; ni a Félix Arratia, ex alcalde de Juárez, NL y hoy secretario de igualdad e inclusión (cargo que antes ocupara Martha Herrera, quien SÍ asistió a la cabalgata.

Tampoco fueron Federico Rojas Veloquio, de Relaciones Laborales; ni Raúl Lozano, secretario del Medio Ambiente, entre otros, pero sí fue Alfonso Martínez Muñoz, sub secretario de esa dependencia que es el único que le sabe bien al tema. Es que su jefe es político y Poncho es técnico, aunque pronto lo veremos incursionar en temas políticos, como parte de sus artículos en Grupo DETONA®