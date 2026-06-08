Cabalgata exhibe división en el equipo de Samuel
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Plácido DETONA Gobierno de NL tiene un asesor de Comunicación y una directora de esa área, con más de 40 personas a su cargo y ni Rafael Valenzuela ni Julieta López atendieron el evento de este domingo. ¿Razón? La organización del equipo de Javier Navarro fue todo un éxito, aunque eso no le haya gustado a Mike Flores. PREGUNTA PARA JAVIER: ¿Vas a buscar la alcaldía de SPGG en 2027?
¿Les platico? ¡Arre!
No hay otra explicación que el celo profesional de Mike Flores -secretario general de Gobierno- hacia Javier Navarro Velasco, anterior ocupante de dicha cartera y hoy, responsable del Gabinete del Buen Gobierno, que coordina las Secretarías de:
Gobierno.
Finanzas.
Administración.
- Contraloría y Transparencia.
- Seguridad.
- Participación Ciudadana.
- Oficina de Representación del Estado en la CDMX.
Vámonos por partes, al estilo del Dr. irlandés, Jack The Ripper:
La cabalgata de 2,300 jinetes partió puntual a las 10AM rumbo a la Explanada de los Héroes, de donde regresaron al Parque Fundidora, lugar de salida.
Por alguna razón, Samuel encomendó tal evento a Javier Navarro. Vi una nutridísima asistencia y durante su mensaje, Samuel resaltó notoriamente el trabajo de Javier en su gestión como secretario general de gobierno.
Las ausencias a veces llaman más la atención que las presencias.
No vi en la cabalgata al senador Luis Donaldo Colosio Riojas; ni a Félix Arratia, ex alcalde de Juárez, NL y hoy secretario de igualdad e inclusión (cargo que antes ocupara Martha Herrera, quien SÍ asistió a la cabalgata.
Tampoco fueron Federico Rojas Veloquio, de Relaciones Laborales; ni Raúl Lozano, secretario del Medio Ambiente, entre otros, pero sí fue Alfonso Martínez Muñoz, sub secretario de esa dependencia que es el único que le sabe bien al tema. Es que su jefe es político y Poncho es técnico, aunque pronto lo veremos incursionar en temas políticos, como parte de sus artículos en Grupo DETONA®
Pero el que más llamó la atención por su ausencia fue Mike Flores, ex jefe de la oficina del gobernador, ex diputado local y hoy secretario general de gobierno.
Un pajarito que anida en el Palacio de Cantera me dijo que Mike amenazó a los burócratas de su equipo que se hicieran presentes en la cabalgata.
Aunque Julieta López -director de comunicación- técnicamente le reporta a Samuel, su interacción con Mike es muy intensa, porque el mismo gobernador ha querido que así sea.
No pelan a la prensa, en el Día de la Libertad de Prensa:
Este domingo 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa, noté molestia en varios colegas ante el evidente desaire hacia dicha conmemoración, por parte de Julieta y su jefe virtual, Rafael Valenzuela, asesor externo en comunicación de Samuel García.
Por si a alguien le cabe duda del lugar que Javier Navarro ocupa en las querencias de Samuel, en su mensaje se desvivió en elogios hacia él.
”honor a quien honor merece”, remató el gobernador en su mensaje.
Javier Navarro ¿candidato del MC a la alcaldía de SPGG?
Tras el mensaje de Samuel, en un recorrido por algunas de las mesas principales del evento, alcancé a escucharles a líderes de organizaciones cívicas y vecinales de San Pedro Garza García ahí presentes, que el perfil de Javier Navarro cuadra para que -si él lo decide- pudiera competir en 2027 por la alcaldía de ese municipio.
Javier fue presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, donde hizo una gran labor, a diferencia de otros invertebrados enquistados en el equipo de Samuel que desmadraron a Vértebra. Verdad, Luis Gerardo Treviño?
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más Sanjuana Martínez y las larvas en celo que le siguen la corriente, sin saber en la que se están metiendo.