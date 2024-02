Candidata a alcaldía de SPGG engaña a ciudadanía con tema de la Refinería Pemex

Les platico: Víctor Martínez, candidato ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García y uno de los solo tres autorizados por el IEE-NL para contender en las elecciones del próximo 2 de junio, visitó el mediodía de este martes 13 a Beatriz Adriana Camacho Carrasco, consejera presidenta de dicho órgano electoral.

En la reunión estuvo presente Michael Banda, director jurídico del mismo organismo y el tema fue el que el mismo líder vecinal sampetrino narra a continuación. ¿Arre? ¡Arre!

¿Qué pienso de la consulta popular del cierre de la Refinería Pemex de Cadereyta, que promueve la regidora de SPGG, Vivianne Clariond?

Creo que, o no está bien asesorada sobre el tema o quiere engañar a la ciudadanía.

Una cosa es que la Comisión Estatal Electoral reciba la intención de consulta y otra muy distinta que apruebe la consulta popular, como lo ha estado difundiendo en algunos medios.

Nadie puede llegar ante las autoridades electorales diciendo: ´aquí están las firmas necesarias para la consulta, ir a la consulta, que vote la ciudadanía y que la hagan vinculante para que cierren la Refinería.

No, no, no, esto es más complicado y es un proceso muchísimo más largo y con pocas posibilidades de éxito.