-Era un desgraciado. Le pegaba a su mujer. Además era chaparro y cabezón.

Hago a un lado esas palabras -casi todas las palabras se podrían hacer a un lado- y procedo a emitir la siguiente declaración: si al final de la vida me arrepiento de mis pecados –de la mayor parte de ellos no me he arrepentido, tan deleitosos fueron- y Diosito me invita a ir al Cielo, le pediré que mejor me permita volver a la ...