Entrecomillo necesariamente el título de esta colaboración por varias razones. La más importante es que no quiero que el infame docente de la danza, cholo con suerte y “master of disaster”, el ex desgobernador Humberto “Colombia” Moreira, me demande como hace con cualquiera que ose manchar su “honor” con la indeleble mácula de la verdad.

Mire que el muy truhán tiene ya más de un lustro haciéndole la ...