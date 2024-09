El Ejército no me tomó el pelo en caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que miembros del Ejército le hayan tomado el pelo por el caso Ayotzinapa.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador presentó la carta que envió a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y rechazó que los militares no le hagan caso.

TE PUEDE INTERESAR: No se invitó a Rey de España porque no respondió carta a AMLO: Claudia Sheinbaum

“Dicen los del Pro que no me hace caso el Ejército, que manda el Ejército y que aunque tenga buenas intenciones no puedo obligarlos a que digan la verdad. Yo soy un hombre de principios, independientemente de que soy comandante de las Fuerzas Armadas, lo he hecho hasta por escrito, dando instrucciones y órdenes, no me estoy chupando el dedo, está muy difícil que me tomen el pelo”, aseguró AMLO.

“Al contrario, los mandos de las Fuerzas Armadas han cooperado, han ayudado”.

“Imagínense cuando le doy la orden al General Sandoval de que cuide para que no se vayan a fugar algunos militares que presuntamente tienen responsabilidad, no solo instrucción verbal, sino por escrito y no se fugaron y se cumplieron las órdenes, en todo caso”.

El mandatario federal acusó que a poderes extranjeros les convendría que en México la Presidencia y el Ejército estuvieran debilitados.

“¿A quién le conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad, no sólo Fuerzas Armadas, instituciones debilitadas, la institución presidencial? Pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías”, agregó.

En la misiva enviada a los padres de los estudiantes, el Presidente defendió que se ha actuado judicialmente contra los militares que pudieron haber cometido algún delito u omisión en el caso Ayotzinapa.

“Es importante aclarar que aún cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes”, dice el escrito.

“Los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República”.

López Obrador detalló que se ha procesado por el caso a 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares -entre ellos dos generales y un elemento de la Marina-, y hay pendientes tres órdenes de aprehensión más pendientes contra miembros del Ejército.

Agregó que se han procesado a 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos Generales y un elemento de la Marina, y que se encuentran pendientes de ejecutar tres órdenes de aprehensión más contra miembros del Ejército.

El Presidente aceptó que ha sido poco lo alcanzado respecto al caso, aunque hay ofrecimientos de detenidos de dar información.

“Hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar, en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos”.

Concluyó que Gildardo López Astudillo, miembro de Guerreros Unidos que aceptó ser testigo protegido y colaborar, no ha mostrado voluntad de seguir cooperando.