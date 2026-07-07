El embajador furtivo del FBI

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de presuntamente mentirle al gobierno mexicano respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, tras revelarse que el FBI participó en el operativo de traslado y detención del capo.

“Todos los embajadores gozan de inmunidad diplomática, pero él va a publicar un libro donde parece que nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador mintió al Gobierno”, expuso Sheinbaum en su conferencia mañanera.