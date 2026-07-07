El embajador furtivo del FBI

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Monsi
por Monsi
CARTONES / 7 julio 2026
    El embajador furtivo del FBI
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La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de presuntamente mentirle al gobierno mexicano respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, tras revelarse que el FBI participó en el operativo de traslado y detención del capo.

“Todos los embajadores gozan de inmunidad diplomática, pero él va a publicar un libro donde parece que nuevamente dice lo mismo. Entonces, es muy relevante si un embajador mintió al Gobierno”, expuso Sheinbaum en su conferencia mañanera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-presenta-informe-sobre-la-captura-de-el-mayo-y-asegura-que-alguien-mintio-CM21967225
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