Sheinbaum presenta informe sobre la captura de ‘El Mayo’ y asegura que alguien mintió

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México continuará exigiendo una explicación puntual sobre las circunstancias en que fue capturado Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que surgieran nuevos elementos que apuntan a una posible participación directa de agencias estadounidenses en el operativo, una versión que contradice la información proporcionada anteriormente por autoridades de ese país. Durante la conferencia matutina de este martes 7 de julio en Palacio Nacional, la mandataria dio la palabra a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien presentó un informe cronológico sobre los hechos relacionados con la detención del presunto líder del Cártel de Sinaloa y afirmó que existen inconsistencias que deben ser aclaradas.

La funcionaria sostuvo que la información conocida en los últimos días pone en duda la versión oficial difundida por el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien el 9 de agosto de 2024 declaró públicamente que ninguna agencia estadounidense había intervenido en la captura de Zambada. Sin embargo, Rodríguez recordó que el pasado 2 de julio de 2026 el medio Pie de Nota publicó un reportaje en el que identifica la aeronave utilizada para trasladar a Zambada como parte de una exhibición organizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde el propio organismo la presenta como un activo empleado en una operación oficial. “Las versiones son contradictorias. Alguien mintió”, afirmó la secretaria, al señalar que la información disponible obliga a esclarecer cuál fue realmente el papel desempeñado por las autoridades estadounidenses durante la captura. Añadió que, de confirmarse que el FBI participó en el operativo sin informar previamente al Gobierno de México, ello constituiría una violación a diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional. Rodríguez enfatizó que el objetivo del Gobierno mexicano no es únicamente conocer cómo ocurrió la captura, sino determinar si existieron acuerdos o negociaciones con integrantes de la delincuencia organizada. “Debe quedar absolutamente claro que el Gobierno de México no establece pactos criminales con ninguna organización delictiva”, subrayó.

Cronología de los hechos Como parte del informe, la titular de Gobernación presentó una línea de tiempo para contextualizar el caso, señalando que uno de los antecedentes más relevantes ocurrió el 5 de enero de 2023, cuando fuerzas federales capturaron en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Durante ese operativo murieron diez elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La funcionaria recordó que el 25 de julio de 2024 las autoridades estadounidenses notificaron un cambio en la medida cautelar aplicada a Ovidio Guzmán sin consultar previamente al Gobierno mexicano, situación que, afirmó, contravino las disposiciones establecidas en el tratado de extradición vigente entre ambos países. Ese mismo día, agregó, una aeronave procedente de México aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México, transportando a Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes fueron detenidos por autoridades estadounidenses al arribar a territorio norteamericano. Rodríguez destacó un elemento que, dijo, resulta especialmente relevante para las investigaciones: el avión realizó prácticamente todo el trayecto con el sistema de localización electrónica apagado y únicamente activó el transpondedor cinco minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, circunstancia que ha generado múltiples interrogantes sobre la forma en que se desarrolló el traslado. México solicitó información oficial La secretaria informó que el 31 de julio de 2024 el Gobierno de México envió una solicitud formal a la Embajada de Estados Unidos para conocer con precisión qué agencias participaron en la captura y cuál había sido el desarrollo del operativo. Hasta ahora, explicó, las respuestas recibidas no han disipado las dudas, mientras que la información revelada recientemente incrementa las contradicciones entre las distintas versiones oficiales. Por ello, el Gobierno federal insistió en que continuará solicitando toda la información necesaria para esclarecer los hechos, determinar si se respetó la soberanía nacional y conocer si existió intervención de autoridades estadounidenses sin el consentimiento del Estado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe sustentarse en los principios de respeto mutuo, transparencia y pleno apego al derecho internacional, por lo que confió en que las autoridades estadounidenses proporcionen una explicación definitiva sobre lo ocurrido durante la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

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