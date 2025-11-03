El feliz aborto de nueve meses

CARTONES / lunes, noviembre 03, 2025 - 11:00
    El feliz aborto de nueve meses
El líder nacional del PAN, Jorge Romero, recibió críticas del Frente Nacional por la Familia tras declarar en una entrevista que aunque la postura de él y del partido es contra el aborto “no estamos de acuerdo en que una mujer deba ir a la cárcel”.

Dirigentes estatales del FNF, como los de Xalapa y Aguascalientes, lo acusaron de banalizar la familia y aceptar el aborto, por lo que demandaron devolver al partido el orgullo de sus principios fundacionales.

