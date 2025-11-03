El feliz aborto de nueve meses

El líder nacional del PAN , Jorge Romero , recibió críticas del Frente Nacional por la Familia tras declarar en una entrevista que aunque la postura de él y del partido es contra el aborto “no estamos de acuerdo en que una mujer deba ir a la cárcel”.

Dirigentes estatales del FNF, como los de Xalapa y Aguascalientes, lo acusaron de banalizar la familia y aceptar el aborto, por lo que demandaron devolver al partido el orgullo de sus principios fundacionales.