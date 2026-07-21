El huachicolero político

Tras el arresto de Ernesto Ruffo Appel, acusado por huachicol fiscal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Felipe Calderón salió públicamente en su defensa.

Calderón calificó al Gobierno Federal de “autoritario y déspota”, y lo acusó de persecución política y de usar una “justicia selectiva”. Sin embargo, los señalamientos del expresidente pronto tuvieron respuesta por parte del oficialismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y liderazgos de Morena recordaron que en el 2017 fue el propio Calderón quien, en sus redes sociales, acusaba a Ruffo de haber entregado Baja California al Cártel de los Arellano Félix.